Ληστής μαχαίρωσε στο πόδι άνδρα στο Μεταξουργείο για να του αρπάξει τσαντάκι
Μεταξουργείο ληστεία

Ληστής μαχαίρωσε στο πόδι άνδρα στο Μεταξουργείο για να του αρπάξει τσαντάκι

Άφαντος ο δράστης ενώ ο άνδρας που δέχθηκε την επίθεση μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Ληστής μαχαίρωσε στο πόδι άνδρα στο Μεταξουργείο για να του αρπάξει τσαντάκι
6 ΣΧΟΛΙΑ
Αιματηρή ληστεία σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο Μεταξουργείο, με θύμα άνδρα αλγερινής καταγωγής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου στις 11:30, στη συμβολή της οδού Βίκτωρος Ουγκώ 25, άγνωστος δράστης προσέγγισε το θύμα και του αφαίρεσε τσαντάκι ώμου. Κατά τη διάρκεια της ληστείας, ο δράστης τον τραυμάτισε στον μηρό με αιχμηρό αντικείμενο.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε σε νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Η αστυνομία διενεργεί έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.
Μαρίνος Αλειφέρης
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Κώστας Στάμου
6 ΣΧΟΛΙΑ

Η Mapei Hellas έχει τη λύση για κάθε κατασκευαστική πρόκληση

Η Mapei Hellas έχει τη λύση για κάθε κατασκευαστική πρόκληση

Με μια τεράστια γκάμα εξειδικευμένων προϊόντων που εκτείνεται σε 24 βασικές σειρές, η Mapei Hellas δεν προσφέρει απλώς χημικά και δομικά προϊόντα για την κατασκευή. Προσφέρει τη βεβαιότητα ότι το έργο σας θα ολοκληρωθεί σωστά και θα αντέξει στον χρόνο.

Όταν δένουν οι γεύσεις, δένονται και οι άνθρωποι

Στη νέα της καμπάνια, η MISKO εμπνέεται από τις μικρές στιγμές της καθημερινότητας όπου οι άνθρωποι, παρά τις διαφορές τους, βρίσκουν τρόπους να συνδεθούν γύρω από ένα πιάτο ζυμαρικών. Ένα δέσιμο που γίνεται και τίτλος της: «Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο»

