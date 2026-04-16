Ληστής μαχαίρωσε στο πόδι άνδρα στο Μεταξουργείο για να του αρπάξει τσαντάκι
Άφαντος ο δράστης ενώ ο άνδρας που δέχθηκε την επίθεση μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Αιματηρή ληστεία σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο Μεταξουργείο, με θύμα άνδρα αλγερινής καταγωγής.
Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου στις 11:30, στη συμβολή της οδού Βίκτωρος Ουγκώ 25, άγνωστος δράστης προσέγγισε το θύμα και του αφαίρεσε τσαντάκι ώμου. Κατά τη διάρκεια της ληστείας, ο δράστης τον τραυμάτισε στον μηρό με αιχμηρό αντικείμενο.
Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε σε νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.
Η αστυνομία διενεργεί έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.
