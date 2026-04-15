Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό στην Πάρνηθα, απεγκλωβίστηκε ο οδηγός
Στον απεγκλωβισμό ενός ατόμου προχώρησε η Πυροσβεστική Υπηρεσία στη Λεωφόρο Πάρνηθος, λίγο πριν το Καζίνο Mont Parnes, όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να πέσει σε γκρεμό.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες λίγο πριν το Σανατόριο της Πάρνηθας, με αποτέλεσμα να πέσει σε γκρεμό.
Στο σημείο μετέβησαν 2 οχήματα της Πυροσβεστικής με 6 Πυροσβέστες και απεγκλώβισαν τον τραυματία οδηγό.
Ολοκληρώθηκε ο απεγκλωβισμός ενός τραυματισμένου άνδρα, ύστερα από εκτροπή του ΕΙΧ οχήματός του, επί της Λεωφ. Πάρνηθος, στον δήμο Αχαρνών #Αττική.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 15, 2026
Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα