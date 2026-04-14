Η φύλαξη των συνόρων γίνεται με πλήρη σεβασμό στο διεθνές και ενωσιακό δίκαιο, απαντά το υπ. Προστασίας του Πολίτη στο BBC
Απάντηση στις αναφορές για φερόμενη στρατολόγηση μεταναστών στον Έβρο το 2023 δίνουν πηγές του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, τονίζοντας ότι η Ελληνική Αστυνομία ενεργεί με σαφή θεσμικό πλαίσιο
Απάντηση στο δημοσίευμα του BBC, το οποίο έκανε λόγο για καταγγελλόμενη στρατολόγηση μεταναστών ως μισθοφόρων από την Ελληνική Αστυνομία με στόχο επαναπροωθήσεις στον Έβρο το 2023, δίνουν πηγές του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
Σύμφωνα με την ενημέρωση οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί συνδέονται με περιστατικά που φέρονται να έλαβαν χώρα επί υπηρεσιακής κυβέρνησης το 2023 ενώ επισημαίνεται πως οι ελληνικές Αρχές έχουν τοποθετηθεί κατ’ επανάληψη τα τελευταία χρόνια επί αντίστοιχων ισχυρισμών, με σαφήνεια και τεκμηρίωση, ενώ υπενθυμίζεται ότι «η πάγια θέση της Ελληνικής Αστυνομίας είναι απολύτως ξεκάθαρη: η προστασία των συνόρων της χώρας πραγματοποιείται στο πλαίσιο του διεθνούς, ενωσιακού και εθνικού δικαίου, με πλήρη σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια».
Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ακόμη ότι ανάλογες εκθέσεις και δημοσιεύματα βασίζονται κατά κύριο λόγο σε μαρτυρίες και δευτερογενή στοιχεία, τα οποία, όπως αναφέρουν, δεν είναι δυνατόν να επιβεβαιωθούν, ενώ η αξιολόγησή τους στηρίζεται συχνά στη σύγκλιση καταγγελιών και όχι σε αποδεικτικά δεδομένα.
Σε κάθε περίπτωση, υπογραμμίζεται ότι τέτοιες καταγγελίες λαμβάνονται σοβαρά υπόψη, αξιολογούνται και διερευνώνται άμεσα και θεσμικά, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και τους μηχανισμούς ελέγχου και λογοδοσίας που λειτουργούν τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Οι πηγές του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη συνδέουν την υπόθεση με τη συνολικότερη πίεση που ασκείται στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημειώνοντας ότι η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών αποτελεί σύνθετη πρόκληση, ιδίως σε περιοχές αυξημένης πίεσης, όπως ο Έβρος. Όπως επισημαίνουν, η Ελλάδα ανταποκρίνεται σε αυτή την ευθύνη με συνέπεια, διασφαλίζοντας παράλληλα την τήρηση της νομιμότητας και των διεθνών της υποχρεώσεων.
Παράλληλα, τονίζεται ότι οι αρμόδιες Αρχές παραμένουν στη διάθεση κάθε θεσμικού φορέα για την παροχή στοιχείων και τη συνδρομή σε κάθε διαδικασία που αποσκοπεί στη διασφάλιση της διαφάνειας και της αντικειμενικής αποτύπωσης των πραγματικών δεδομένων.
Αναλυτικά η ενημέρωση από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη:
«Επισημαίνεται καταρχάς ότι οι καταγγελίες που δημοσιεύονται σε διεθνές μέσο ενημέρωσης και αφορούν τα χερσαία σύνορα της χώρας, συνδέονται με ισχυρισμούς για περιστατικά που έλαβαν χώρα επί υπηρεσιακής κυβέρνησης το 2023.
Σημειώνεται ότι οι ελληνικές Αρχές έχουν τοποθετηθεί κατ’ επανάληψη τα τελευταία χρόνια επί αντίστοιχων ισχυρισμών, με σαφήνεια και τεκμηρίωση.
Η πάγια θέση της Ελληνικής Αστυνομίας είναι ξεκάθαρη: η προστασία των συνόρων της χώρας πραγματοποιείται στο πλαίσιο του διεθνούς, ενωσιακού και εθνικού δικαίου, με πλήρη σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
Υπενθυμίζεται ότι αντίστοιχες εκθέσεις και δημοσιεύματα βασίζονται κατά κύριο λόγο σε μαρτυρίες και δευτερογενή στοιχεία, τα οποία δεν είναι δυνατόν να επιβεβαιωθούν, ενώ η αξιολόγησή τους στηρίζεται συχνά στη σύγκλιση καταγγελιών και όχι σε αποδεικτικά δεδομένα.
Σε κάθε περίπτωση, οι εν λόγω καταγγελίες λαμβάνονται σοβαρά υπόψιν, αξιολογούνται και διερευνώνται άμεσα και θεσμικά, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και τους μηχανισμούς ελέγχου και λογοδοσίας που λειτουργούν τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Υπενθυμίζεται ότι, η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών αποτελεί σύνθετη πρόκληση, ιδίως σε περιοχές αυξημένης πίεσης, όπως τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα ανταποκρίνεται σε αυτή την ευθύνη με συνέπεια, διασφαλίζοντας παράλληλα την τήρηση της νομιμότητας και των διεθνών υποχρεώσεών της. Παράλληλα, οι αρμόδιες Αρχές παραμένουν στη διάθεση κάθε θεσμικού φορέα για την παροχή στοιχείων και τη συνδρομή σε κάθε διαδικασία που αποσκοπεί στη διασφάλιση της διαφάνειας και της αντικειμενικής αποτύπωσης των πραγματικών δεδομένων».
