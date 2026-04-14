Διπλή επιχείρηση του Λιμενικού νότια της Κρήτης: 98 μετανάστες, ένας συλληφθείς διακινητής
Δύο διαδοχικές επιχειρήσεις σε Άρβη και ανοιχτά των Καλών Λιμένων - Από τη Λιβύη οι αφίξεις, στα χέρια των αρχών ένας φερόμενος διακινητής
Συνολικά 98 αλλοδαποί εντοπίστηκαν και διασώθηκαν σε δύο ξεχωριστά περιστατικά που σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και στις ακτές του δήμου Βιάννου. Πρόκειται για 84 άνδρες, 1 γυναίκα και 13 ανηλίκους, με τις λιμενικές αρχές να προχωρούν σε μία σύλληψη διακινητή, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η προανάκριση για τις συνθήκες μεταφοράς τους από τις ακτές της Λιβύης.
Τις μεσημβρινές ώρες χθες, η Λιμενική Αρχή των Καλών Λιμένων ενημερώθηκε για την παρουσία αλλοδαπών στην παραλία Άρβης, στον δήμο Βιάννου. Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., τα οποία εντόπισαν συνολικά 38 άτομα (36 άνδρες, 1 γυναίκα και 1 ανήλικο). Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν, υπό τη συνοδεία στελεχών του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών (Κ.Ε.Α.), στο λιμάνι του Ηρακλείου. Κατά την προανάκριση που διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, ένας 27χρονος υπήκοος Νότιου Σουδάν αναγνωρίστηκε ως ο διακινητής και συνελήφθη, κατηγορούμενος για παράνομη είσοδο, διευκόλυνση και έκθεση σε κίνδυνο. Σύμφωνα με τις καταθέσεις των μεταναστών, η αναχώρησή τους έγινε τις βραδινές ώρες της 11ης Απριλίου 2026 από το Τομπρούκ της Λιβύης, με καταβολή ποσού 5.000 δηναρίων Λιβύης ανά άτομο. Η λέμβος που χρησιμοποιήθηκε καταστράφηκε, ενώ οι αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση του
Λίγες ώρες αργότερα, τις απογευματινές ώρες, οι Λιμενικές Αρχές των Καλών Λιμένων και του Κόκκινου Πύργου ειδοποιήθηκαν από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) για λέμβο σε δυσχερή θέση, 32 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.
Συνολικά 60 αλλοδαποί (48 άνδρες και 12 ανήλικοι) περισυλλέχθηκαν αρχικά από φορτηγό πλοίο υπό σημαία Παναμά, το οποίο έσπευσε στην περιοχή, και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν με σκάφος της δύναμης Frontex στο λιμάνι του Κόκκινου Πύργου.
Οι διασωθέντες οδηγήθηκαν, υπό τη συνοδεία στελεχών του Κ.Ε.Α. του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου, στο λιμάνι του Ηρακλείου, όπου και ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα