Σχεδόν 400 μετανάστες έφτασαν στην Κρήτη σε μία μέρα, σε εξέλιξη ακόμα δύο διασώσεις
ΕΛΛΑΔΑ
Μετανάστες Γαύδος Κρήτη

Σχεδόν 400 μετανάστες έφτασαν στην Κρήτη σε μία μέρα, σε εξέλιξη ακόμα δύο διασώσεις

Εννέα σκάφη με μετανάστες έφτασαν  σε Γαύδο και Αγία Γαλήνη - Σε εξέλιξη δύο επιχειρήσεις διάσωσης νότια της Ιεράπετρας 

Σχεδόν 400 μετανάστες έφτασαν στην Κρήτη σε μία μέρα, σε εξέλιξη ακόμα δύο διασώσεις
280 ΣΧΟΛΙΑ
Σε πλήρη εξέλιξη είναι από νωρίς το πρωί της Παρασκευής, στην Κρήτη, επιχειρήσεις διάσωσης εκατοντάδων μεταναστών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, λίγες μόλις ώρες μετά την άφιξη περίπου 400 ατόμων νότια της Κρήτης δύο ακόμα διασώσεις βρίσκονται σε εξέλιξη.

Πρόκειται για δύο σκάφη που εντοπίστηκαν νότια της Ιεράπετρας με τις λιμενικές αρχές να έχουν στήσει επιχείρηση διάσωσης. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό ο αριθμός των ατόμων που επιβαίνουν στα δύο σκάφη.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας έφτασαν στην Γαύδο πέντε σκάφη στα οποία επέβαιναν 310 άτομα ενώ στην Αγία Γαλήνη τις πρωινές ώρες έφτασαν δύο σκάφη με 86 άτομα (48 και 38).

Τα σκάφη εντοπίστηκαν από το λιμενικό σώμα που με ασφάλεια τα οδηγεί στα λιμάνια της Γαύδου και των Καλών Λιμένων.

Όπως αναφέρουν πηγές ενημέρωσης, στη πλειονότητά τους οι μετανάστες είναι άνδρες ενώ έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την ταυτοποίησή τους.

Μέχρι στιγμής, έχει συλληφθεί ένας 18χρονος από το Σουδάν, ο οποίος φέρεται να είναι ο διακινητής των 63 μεταναστών που έφτασαν στις 4/3 στη Γαύδο ενώ χειροπέδες πέρασαν οι Αρχές και σε 17χρονο Αιγύπτιο ο οποίος κατονομάστηκε ως διακινητής του σκάφους που μετέφερε 38 μετανάστες και εντοπίστηκε στους Καλούς Λιμένες.
280 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Δίπλωμα Ισπανικών DELE: Ένα πολύτιμο διαβατήριο για σπουδές και καριέρα χωρίς σύνορα, με την εγγύηση του Ινστιτούτου Θερβάντες

Δίπλωμα Ισπανικών DELE: Ένα πολύτιμο διαβατήριο για σπουδές και καριέρα χωρίς σύνορα, με την εγγύηση του Ινστιτούτου Θερβάντες

Η επίσημη πιστοποίηση γλωσσομάθειας του Ισπανικού Υπουργείου Παιδείας ανοίγει την πόρτα σε πανεπιστήμια υψηλού κύρους, νέες εμπειρίες και ευκαιρίες καριέρας σε όλο τον κόσμο.

Η ανοιξιάτικη ανανέωση του ανδρικού στυλ

Η σεζόν αλλάζει, αλλάζουμε και εμείς! Επισκεπτόμαστε το The Mall Athens για τα απαραίτητα κομμάτια που θα μας χαρίσουν ένα statement look που αποπνέει άνεση, κομψότητα και ελευθερία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης