Βγήκα νικητής, λέει ο Μάριος μετά την μεταμόσχευση ήπατος - Είναι θαύμα, εμείς πιστεύουμε, δηλώνει η μητέρα
Ο 18χρονος επέστρεψε στο Αγρίνιο μετά την μεταμόσχευση ήπατος στο Τορίνο
Νικητής βγήκε μετά από πέντε μήνες νοσηλείας στο Τορίνο ο 18χρονος Μάριος από το Αγρίνιο. Ο νεαρός υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση ήπατος και πλέον επέστρεψε στην Ελλάδα όπου δηλώνει «βγήκα νικητής».
«Η μητέρα μου ήταν δίπλα μου non stop. Τον περισσότερο χρόνο εκεί ήμουν σε μία χάλια κατάσταση, έκανα τέσσερις διασωληνώσεις γιατί είχα πολλά πράγματα. Μετά αφού ξύπνησα και τα έμαθα όλα αυτά, από τη μία χάρηκα πάρα πολύ και από την άλλη δεν περίμενα ο κόσμος να τρέξει τόσο πολύ για εμένα», είπε ο Μάριος στον ΑΝΤ1.
Ο Βασίλης, αδερφός του Μάριου «έτρεξε περισσότερο από όλους», λέει ο 18χρονος με τη μητέρα να συμπληρώνει «στάθηκε βράχος».
«Κατόρθωσε ο Μάριος να φτάσει. Να φτάσει στο νοσοκομείο, να μπει στο μεγάλο χειρουργείο της μεταμόσχευσης και να βγει από αυτό και ότι ακολούθησε. Είναι και ένα θαύμα πιστεύω. Εμείς πιστεύουμε βαθιά» λέει από την πλευρά της η μητέρα του Μάριου, Εύη Βέρρη.
Ο Μάριος είναι φοιτητής στο τμήμα Θεατρικών Σπουδών στο πανεπιστήμιο Πατρών: «Θέλω να συνεχίσω το πανεπιστήμιο. Το όνειρό μου είναι να τραγουδήσω σε μία τεράστια σκηνή».
«Θα απολαύσουμε μικρές στιγμές. Όλα είναι ωραία γύρω μου αυτή τη στιγμή. Είμαι πολύ ευσυγκίνητη πια. Ακούω ένα τραγούδι μου έρχεται να κλάψω. Μου μιλάνε οι άνθρωποι, με αγκαλιάζουν μου έρχεται να κλάψω», δηλώνει η κυρία Βέρρη.
Υπενθυμίζεται πως ο Μάριος νοσηλευόταν στο νοσοκομείο στο Ρίο και είχε διακομιστεί τον περυσινό Νοέμβριο με αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας στο Τορίνο. Σύμφωνα με τη μητέρα του, ο Μάριος γεννήθηκε το 2007 με μια σπάνια πάθηση που ονομάζεται σύνδρομο Alagille. Η μεταμόσχευση έγινε στις 21 Νοεμβρίου ενώ ακολούθησαν δύο επεμβάσεις αποκατάστασης. Τα ξημερώματα της Μεγάλης Τρίτης (7/4) επέστρεψε νικητής στην Ελλάδα.
