Γυμνάστρια οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ στο Κορωπί, στο αυτοκίνητό της βρέθηκαν και δισκία με αναβολικά
Γυμνάστρια Κορωπί

Γυμνάστρια οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ στο Κορωπί, στο αυτοκίνητό της βρέθηκαν και δισκία με αναβολικά

Η 48χρονη γυμνάστρια εντοπίστηκε να κινείται επικίνδυνα με το αυτοκίνητό της τα ξημερώματα της Μεγάλης Παρασκευής

Γυμνάστρια οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ στο Κορωπί, στο αυτοκίνητό της βρέθηκαν και δισκία με αναβολικά
Επεισοδιακή ήταν η σύλληψη μιας 48χρονης γυμνάστριας που οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ τα ξημερώματα της Μεγάλης Παρασκευής στο Κορωπί.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ το αυτοκίνητο με οδηγό την 48χρονη εντοπίστηκε να κάνει επικίνδυνους ελιγμούς με τους αστυνομικούς να το ακινητοποιούν σε πρατήριο υγρών καυσίμων μετά από καταδίωξη.

Ακολούθησε αλκοτέστ στο οποίο διαπιστώθηκε ότι η 48χρονη ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ, με μετρήσεις 0,79 και 0,73 mg/l.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν, επίσης, στο αυτοκίνητο της 48χρονης 78 αναβολικά δισκία.

Η 48χρονη οδηγήθηκε στο αυτόφωρο και αναμένεται να απολογηθεί.
15 ΣΧΟΛΙΑ

Η διαφορετική προσέγγιση στο Broadband που βάζει την Ελλάδα σε μια νέα τροχιά συνδεσιμότητας

