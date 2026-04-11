Τραγωδία στην Καβάλα: Νεκρό 3χρονο παιδί σε τροχαίο, ΙΧ συγκρούστηκε μετωπικά με ταξί
Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως άλλα δύο άτομα έχουν τραυματιστεί από τη σφοδρή σύγκρουση
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου, 11 Απριλίου, στην Εθνική Οδό Καβάλας - Σερρών, με αποτέλεσμα ένα παιδί να χάσει τη ζωή του.
Σύμφωνα με το proininews.gr, ένα ταξί και ένα ΙΧ συγκρούστηκαν μετωπικά, στο ύψος του Παλαιοχωρίου. Το παιδί ηλικίας 3 ετών έχασε τη ζωή του, ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως άλλα δύο άτομα έχουν τραυματιστεί.
Σύμφωνα με το kavalanews.gr, χρειάστηκε και απεγκλωβισμός ατόμων από την Πυροσβεστική.
Οι αρχές διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα