Τραγωδία στην Καβάλα: Νεκρό 3χρονο παιδί σε τροχαίο, ΙΧ συγκρούστηκε μετωπικά με ταξί

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου, 11 Απριλίου, στην Εθνική Οδό Καβάλας - Σερρών, με αποτέλεσμα ένα παιδί να χάσει τη ζωή του.Σύμφωνα με το proininews.gr, ένα ταξί και ένα ΙΧ συγκρούστηκαν μετωπικά, στο ύψος του Παλαιοχωρίου. Το παιδί ηλικίας 3 ετών έχασε τη ζωή του, ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως άλλα δύο άτομα έχουν τραυματιστεί.Σύμφωνα με το kavalanews.gr, χρειάστηκε και απεγκλωβισμός ατόμων από την Πυροσβεστική.Οι αρχές διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος.