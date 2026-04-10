Κιλκίς: Μια σύλληψη για παράβαση της νομοθεσίας περί βεγγαλικών και φωτοβολίδων
Κιλκίς: Μια σύλληψη για παράβαση της νομοθεσίας περί βεγγαλικών και φωτοβολίδων
Στο κατάστημα της γυναίκας που συνελήφθη βρέθηκαν 38 βεγγαλικά, 4 κροτίδες και 1 καπνογόνο
Συνελήφθη ένα άτομο στο Κιλκίς για παράβαση της νομοθεσίας περί βεγγαλικών και φωτοβολίδων κατά την περίοδο των εορτών του Πάσχα.
Συγκεκριμένα στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων, συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς, μία γυναίκα, για παράβαση της νομοθεσίας περί βεγγαλικών και φωτοβολίδων.
Ειδικότερα, σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε κατάστημα που διατηρούσε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 38 βεγγαλικά, 4 κροτίδες και 1 καπνογόνο.
Επίσης, από την οικία της κατασχέθηκαν ακόμα 5 βεγγαλικά.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Συγκεκριμένα στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων, συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς, μία γυναίκα, για παράβαση της νομοθεσίας περί βεγγαλικών και φωτοβολίδων.
Ειδικότερα, σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε κατάστημα που διατηρούσε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 38 βεγγαλικά, 4 κροτίδες και 1 καπνογόνο.
Επίσης, από την οικία της κατασχέθηκαν ακόμα 5 βεγγαλικά.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
