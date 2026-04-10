Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ το Πάσχα – Αναλυτικά τα δρομολόγια

Οι τροποποιήσεις στα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς τις ημέρες του Πάσχα - Αναλυτικά τα δρομολόγια σε Μετρό και Τραμ





Το Μεγάλο Σάββατο τα τελευταία δρομολόγια θα τελειώσουν πριν από τις 23:00, ενώ τη Μεγάλη Παρασκευή δεν θα ισχύσει η συνηθισμένη παράταση ωραρίου σε Μετρό και Τραμ και τα μέσα θα λειτουργήσουν έως τα μεσάνυχτα.



ΜΜΜ: Αναλυτικά τα δρομολόγια για τις ημέρες του Πάσχα Μεγάλη Παρασκευή (10/04)



Λεωφορεία και Τρόλεϊ: Συνήθως κινούνται με πρόγραμμα δρομολογίων Σαββάτου



Γραμμή 1







Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 7′ – 9′ μεταξύ 9:00 – 00:20, ανά 10? νωρίτερα. Δρομολόγια Αεροδρομίου ανά 36′ Δεν θα ισχύει η παράταση του ωραρίου λειτουργίας.



Τραμ: Δρομολόγια ανά 12′ ως τις 22:00, ανά 15′ αργότερα. Δεν θα ισχύει η παράταση του ωραρίου λειτουργίας.



Μεγάλο Σάββατο (11/04)



Κλείσιμο



Γραμμή 1 Μετρό: Δρομολόγια ανά 10,5′ μεταξύ 6:00 – 16:00, ανά 12’5 ως τις 20:00, ανά 15′ τις υπόλοιπες ώρες. Τελευταία δρομολόγια μεταξύ 22:00-23:00.



Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 7,5′-10,5′ μεταξύ 9:00-21:30, ανά 12′ – 12,5′ τις υπόλοιπες ώρες. Τελευταία δρομολόγια μεταξύ 22:00-23:00.



Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 7′-10′ (ανά 36′ του Αεροδρομίου). Τελευταία δρομολόγια μεταξύ 22:00-23:00.



Αλλαγές θα πραγματοποιηθούν στα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς , τις ημέρες του Πάσχα, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση.Το Μεγάλο Σάββατο τα τελευταία δρομολόγια θα τελειώσουν πριν από τις 23:00, ενώ τη Μεγάλη Παρασκευή δεν θα ισχύσει η συνηθισμένη παράταση ωραρίου σε Μετρό και Τραμ και τα μέσα θα λειτουργήσουν έως τα μεσάνυχτα.Λεωφορεία και Τρόλεϊ: Συνήθως κινούνται με πρόγραμμα δρομολογίων ΣαββάτουΓραμμή 1 Μετρό : Δρομολόγια ανά 10,5′ μεταξύ 5:30 – 23:30, ανά 15′ τις υπόλοιπες ώρεςΓραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 7,5′ – 10,5′ μεταξύ 9:00 – 00:20, ανά 12,5′ νωρίτερα. Δεν θα ισχύει η δίωρη παράταση του ωραρίου λειτουργίας.Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 7′ – 9′ μεταξύ 9:00 – 00:20, ανά 10? νωρίτερα. Δρομολόγια Αεροδρομίου ανά 36′ Δεν θα ισχύει η παράταση του ωραρίου λειτουργίας.Τραμ: Δρομολόγια ανά 12′ ως τις 22:00, ανά 15′ αργότερα. Δεν θα ισχύει η παράταση του ωραρίου λειτουργίας.Λεωφορεία και Τρόλεϊ: Σύμφωνα με το Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΑ, τα λεωφορεία θα αποσυρθούν νωρίτερα ώστε να βρίσκονται στα αμαξοστάσια στις 23:00 το βράδυ. Επομένως, τα οχήματα θα αρχίσουν να αποσύρονται σταδιακά από τις 22:00, με τελευταίες αναχωρήσεις από τις 21:00. (Σημειώνεται ότι τα δρομολόγια του Αεροδρομίου συνήθως δεν διακόπτονται, ενώ τα λεωφορεία των νυκτερινών γραμμών εξέρχονται από τα αμαξοστάσια μετά τα μεσάνυχτα).Γραμμή 1 Μετρό: Δρομολόγια ανά 10,5′ μεταξύ 6:00 – 16:00, ανά 12’5 ως τις 20:00, ανά 15′ τις υπόλοιπες ώρες. Τελευταία δρομολόγια μεταξύ 22:00-23:00.Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 7,5′-10,5′ μεταξύ 9:00-21:30, ανά 12′ – 12,5′ τις υπόλοιπες ώρες. Τελευταία δρομολόγια μεταξύ 22:00-23:00.Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 7′-10′ (ανά 36′ του Αεροδρομίου). Τελευταία δρομολόγια μεταξύ 22:00-23:00.

Τραμ: Δρομολόγια ανά 15′. Δείτε τα τελευταία δρομολόγια Κυριακή του Πάσχα (12/04)



Λεωφορεία και Τρόλεϊ: Θα εφαρμοστεί πρόγραμμα δρομολογίων Κυριακής και Αργιών



Γραμμή 1 Μετρό: Δρομολόγια ανά 12,5′ μεταξύ 6:00 – 23:00, ανά 15′ τις υπόλοιπες ώρες



Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 15′



Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 12′ (ανά 36′ τα δρομολόγια Αεροδρομίου)



Τραμ: Δρομολόγια ανά 15′



Δευτέρα του Πάσχα (13/04)



Λεωφορεία και Τρόλεϊ: Θα εφαρμοστεί πρόγραμμα δρομολογίων Κυριακής και Αργιών



Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 15′



Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 12′ (ανά 36′ τα δρομολόγια Αεροδρομίου)



Τραμ: Δρομολόγια ανά 15′



Τρίτη του Πάσχα (14/04)



Λεωφορεία και Τρόλεϊ: Συνήθως εφαρμόζεται πρόγραμμα δρομολογίων Σαββάτου



Γραμμή 1 Μετρό: Δρομολόγια ανά 7,5′ μεταξύ 5:30 – 22:30, ανά 11,5′-15′ τις υπόλοιπες ώρες



Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 5′ – 8,5′ ως τις 23:00, ανά 9,’ αργότερα



Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 5′ – 7′ μεταξύ 7:00 – 22:00 και ανά 6,5′ – 9,5′ τις υπόλοιπες ώρες.



Τραμ: Δρομολόγια ανά 12′ ως τις 22:00, ανά 15′ αργότερα.



Τετάρτη του Πάσχα (15/04)



Γραμμή 1 Μετρό: Δρομολόγια ανά 7,5′ μεταξύ 5:30 – 22:30, ανά 11,5′-15′ τις υπόλοιπες ώρες



Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 5′ – 7′ μεταξύ 7:00-21:00, ανά 8,5?-11′ τις υπόλοιπες ώρες



Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 4,5′-6,5′ μεταξύ 6:00-20:00, ανά 7′-9,5′ τις υπόλοιπες ώρες



Τραμ: Δρομολόγια ανά 12′ ως τις 22:00, ανά 15′ αργότερα.