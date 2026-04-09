ΕΦΕΤ: Ανακαλείται παρτίδα φέτας μετά τον εντοπισμό παθογόνου μικροοργανισμού
ΕΦΕΤ Ανάκληση προϊόντος Φέτα

ΕΦΕΤ: Ανακαλείται παρτίδα φέτας μετά τον εντοπισμό παθογόνου μικροοργανισμού

Πρόκειται για τον μικροοργανισμό Listeria monocytogenes -Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων καλεί τους καταναλωτές που έχουν αγοράσει τη συγκεκριμένη παρτίδα να μην την καταναλώσουν

ΕΦΕΤ: Ανακαλείται παρτίδα φέτας μετά τον εντοπισμό παθογόνου μικροοργανισμού
Σε ανάκληση συγκεκριμένης παρτίδας τυριού φέτας προχώρησε ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), έπειτα από ελέγχους που αποκάλυψαν την παρουσία του παθογόνου μικροοργανισμού Listeria monocytogenes.

Η ανακοίνωση εκδόθηκε στο πλαίσιο των τακτικών ελέγχων ασφάλειας τροφίμων που διενεργεί η αρμόδια αρχή, με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΕΦΕΤ:

«Ανάκληση μη ασφαλούς προϊόντος (τυρί φέτα) λόγω παρουσίας Listeria

Ο ΕΦΕΤ καλεί τους καταναλωτές, που έχουν προμηθευτεί το προϊόν με την εμπορική ονομασία «ΦΕΤΑ ΒΥΤΙΝΑΣ -Π.Ο.Π. ΒΑΡΕΛΙ», αριθμού παρτίδας 24/07/2027 (ΦΕ-2751), με ημερομηνία ανάλωσης 24/07/2027 και ημερομηνία παραγωγής 24/01/2026, που παράγεται από την εταιρεία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.», να μην το καταναλώσουν καθώς μετά από έκτακτο έλεγχο του ΕΦΕΤ (Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής) κατόπιν ενημέρωσης του ΕΟΔΥ, διαπιστώθηκε παρουσία του παθογόνου μικροοργανισμού Listeria monocytogenes στην ανάλυση του δείγματος που διενεργήθηκε από τα Εργαστήρια Δοκιμών & Ερευνών Τροφίμων Αθηνών του ΕΦΕΤ.

Ο ΕΦΕΤ. απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι».

Thema Insights

Πασχαλινό τραπέζι: «Όλα και κάτι παραπάνω» στην ΑΒ Βασιλόπουλος

Η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι ο απόλυτος one-stop προορισμός των πασχαλινών αγορών, με γευστικές και οικονομικές επιλογές για κάθε νοικοκυριό. Από το αρνί και το κατσίκι μέχρι τα τσουρέκια, τα σοκολατένια αυγά και τα κρασιά προσφέρονται επιλογές τόσο online όσο και στα supermarket ΑΒ Βασιλόπουλος για ένα ολοκληρωμένο πασχαλινό τραπέζι με ποιότητα, ποικιλία και προσφορές.

bwin: Σημαντική διάκριση ως Sports Brand of the Year με 11 βραβεία!

Τον απόλυτο θρίαμβο αποτέλεσαν για την bwin τα Sports Marketing Awards 2026, καθώς κατέκτησε 11 βραβεία, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της παρουσία στον ελληνικό αθλητισμό και την επιτυχημένη υλοποίηση καινοτόμων δράσεων χορηγίας.

Best of Network

Δείτε Επίσης