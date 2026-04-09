Μια φυσαλίδα ισορροπίας για το σώμα που ξαναβρίσκει τους ρυθμούς του μετά τη νηστεία
ΕΦΕΤ: Ανακαλείται παρτίδα φέτας μετά τον εντοπισμό παθογόνου μικροοργανισμού
Πρόκειται για τον μικροοργανισμό Listeria monocytogenes -Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων καλεί τους καταναλωτές που έχουν αγοράσει τη συγκεκριμένη παρτίδα να μην την καταναλώσουν
Σε ανάκληση συγκεκριμένης παρτίδας τυριού φέτας προχώρησε ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), έπειτα από ελέγχους που αποκάλυψαν την παρουσία του παθογόνου μικροοργανισμού Listeria monocytogenes.
Ο ΕΦΕΤ καλεί τους καταναλωτές, που έχουν προμηθευτεί το προϊόν με την εμπορική ονομασία «ΦΕΤΑ ΒΥΤΙΝΑΣ -Π.Ο.Π. ΒΑΡΕΛΙ», αριθμού παρτίδας 24/07/2027 (ΦΕ-2751), με ημερομηνία ανάλωσης 24/07/2027 και ημερομηνία παραγωγής 24/01/2026, που παράγεται από την εταιρεία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.», να μην το καταναλώσουν καθώς μετά από έκτακτο έλεγχο του ΕΦΕΤ (Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής) κατόπιν ενημέρωσης του ΕΟΔΥ, διαπιστώθηκε παρουσία του παθογόνου μικροοργανισμού Listeria monocytogenes στην ανάλυση του δείγματος που διενεργήθηκε από τα Εργαστήρια Δοκιμών & Ερευνών Τροφίμων Αθηνών του ΕΦΕΤ.
Ο ΕΦΕΤ. απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι».
Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΕΦΕΤ:«Ανάκληση μη ασφαλούς προϊόντος (τυρί φέτα) λόγω παρουσίας Listeria
