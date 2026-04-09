Βαριά καμπάνα για οδηγό που έπιασαν δύο φορές να «χαζεύει» στο κινητό: Του πήραν το δίπλωμα για 6 μήνες και τον έστειλαν για επανεξέταση
Η χρονική εγγύτητα των δύο περιστατικών που σημειώθηκαν μέσα σε λίγες εβδομάδες φαίνεται πως έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην αξιολόγηση της συμπεριφοράς του οδηγού
Δύο φορές μέσα σε διάστημα λίγων εβδομάδων εντοπίστηκε οδηγός να χρησιμοποιεί το κινητό του τηλέφωνο ενώ οδηγούσε, με τη δεύτερη παράβαση να οδηγεί σε βαριές κυρώσεις. Οι αρχές προχώρησαν στην αφαίρεση της άδειας οδήγησης για έξι μήνες, ενώ του επιβλήθηκε και η υποχρέωση να περάσει εκ νέου από εξετάσεις για να την επανακτήσει.
Η χρονική εγγύτητα των δύο περιστατικών φαίνεται πως έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην αξιολόγηση της συμπεριφοράς του οδηγού. Δεν πρόκειται για μεμονωμένο συμβάν, αλλά για επαναλαμβανόμενη παράβαση μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, στοιχείο που ενεργοποιεί το αυστηρότερο πλαίσιο ποινών που προβλέπει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας.
Η συγκεκριμένη υπόθεση αποτυπώνει με σαφήνεια τη νέα φιλοσοφία του ΚΟΚ, όπου η χρήση κινητού στο τιμόνι αντιμετωπίζεται πλέον ως σοβαρός παράγοντας κινδύνου. Οι κυρώσεις δεν περιορίζονται σε ένα πρόστιμο, αλλά επεκτείνονται σε ουσιαστικές ποινές που επηρεάζουν άμεσα το δικαίωμα οδήγησης.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην υποτροπή. Όταν η ίδια επικίνδυνη συμπεριφορά επαναλαμβάνεται σε μικρό χρονικό διάστημα, οι αρχές προχωρούν σε αυστηρότερες κυρώσεις, όπως πολύμηνη αφαίρεση διπλώματος και υποχρεωτική επανεξέταση, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο οδηγός μπορεί να επιστρέψει στον δρόμο με διαφορετική οδηγική συμπεριφορά.
Η χρήση κινητού κατά την οδήγηση παραμένει μία από τις βασικές αιτίες τροχαίων ατυχημάτων, καθώς αποσπά την προσοχή του οδηγού σε κρίσιμες στιγμές. Για τον λόγο αυτό, ο νομοθέτης έχει επιλέξει να ενισχύσει το αποτρεπτικό πλαίσιο, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής.
Παρά τις αντιδράσεις που εκφράζονται για τη σκληρότητα των μέτρων, οι αρμόδιοι υποστηρίζουν ότι τα αποτελέσματα είναι ήδη ορατά, με σταδιακή μείωση των επικίνδυνων συμπεριφορών. Η υπόθεση του συγκεκριμένου οδηγού λειτουργεί ως ενδεικτικό παράδειγμα της επανάληψη της ίδιας παράβασης που δεν συγχωρείται πλέον.
Η εξέλιξη αυτή δεν είναι συγκυριακή. Οι θάνατοι από τροχαία μειώθηκαν σε 517 το 2025 από 665 το 2024, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη πτώση που έχει σημειωθεί ποτέ στη χώρα, αλλά και το χαμηλότερο επίπεδο από το 1963. Πρόκειται για ένα αποτέλεσμα που συνδέεται άμεσα με τη συνολική αυστηροποίηση του πλαισίου, τον νέο ΚΟΚ, τους εντατικούς ελέγχους της Τροχαίας, την αξιοποίηση τεχνολογικών μέσων επιτήρησης, αλλά και τις παρεμβάσεις σε υποδομές και μεταφορές.
Η εικόνα που προκύπτει είναι σαφής: μέτρα που χαρακτηρίζονται από πολλούς ως «σκληρά», όπως η πολύμηνη αφαίρεση διπλώματος ή η επανεξέταση οδηγών, εντάσσονται σε μια ευρύτερη στρατηγική που ήδη αποδίδει. Και η συγκεκριμένη περίπτωση οδηγού που τιμωρήθηκε αυστηρά για επαναλαμβανόμενη χρήση κινητού, αποτελεί ένα μικρό αλλά ενδεικτικό κομμάτι αυτής της συνολικής αλλαγής.
Δραστική μείωση θανάτων στους ελληνικούς δρόμουςΤα αυστηρά μέτρα που αποτυπώνονται και στην περίπτωση της συγκεκριμένης κλήσης φαίνεται πως δεν εφαρμόζονται χωρίς λόγο. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την οδική ασφάλεια, που δημοσιοποιήθηκαν στις 24 Μαρτίου, η Ελλάδα κατέγραψε το 2025 τη δεύτερη μεγαλύτερη μείωση θανάτων από τροχαία σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, με πτώση της τάξης του 22%. Πρόκειται για μια επίδοση που ξεπερνά κατά πολύ τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ο οποίος περιορίζεται μόλις στο 3%, με τη χώρα μας να κατατάσσεται πίσω μόνο από την Εσθονία.
Η εξέλιξη αυτή δεν είναι συγκυριακή. Οι θάνατοι από τροχαία μειώθηκαν σε 517 το 2025 από 665 το 2024, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη πτώση που έχει σημειωθεί ποτέ στη χώρα, αλλά και το χαμηλότερο επίπεδο από το 1963. Πρόκειται για ένα αποτέλεσμα που συνδέεται άμεσα με τη συνολική αυστηροποίηση του πλαισίου, τον νέο ΚΟΚ, τους εντατικούς ελέγχους της Τροχαίας, την αξιοποίηση τεχνολογικών μέσων επιτήρησης, αλλά και τις παρεμβάσεις σε υποδομές και μεταφορές.
Η εικόνα που προκύπτει είναι σαφής: μέτρα που χαρακτηρίζονται από πολλούς ως «σκληρά», όπως η πολύμηνη αφαίρεση διπλώματος ή η επανεξέταση οδηγών, εντάσσονται σε μια ευρύτερη στρατηγική που ήδη αποδίδει. Και η συγκεκριμένη περίπτωση οδηγού που τιμωρήθηκε αυστηρά για επαναλαμβανόμενη χρήση κινητού, αποτελεί ένα μικρό αλλά ενδεικτικό κομμάτι αυτής της συνολικής αλλαγής.
