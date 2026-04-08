Κρούσμα μηνιγγίτιδας στο ΑΠΘ: Στη ΜΕΘ 19χρονος φοιτητής
Ο φοιτητής ήταν εκτός πανεπιστημίου από την περασμένη εβδομάδα και εμφάνισε συμπτώματα τη Μεγάλη Δευτέρα
Διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Τρικάλων νοσηλεύεται 19χρονος φοιτητής του ΑΠΘ, ο οποίος διαγνώστηκε με βακτηριακή μηνιγγίτιδα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο φοιτητής ήταν εκτός ΑΠΘ από την περασμένη εβδομάδα και εμφάνισε συμπτώματα τη Μεγάλη Δευτέρα. Οι θεράποντες γιατροί αναμένεται αύριο να επιχειρήσουν να τον «ξυπνήσουν».
Στο μεταξύ, όλες οι επαφές του 19χρονου έχουν λάβει προληπτικά χημειοπροφύλαξη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα.
O κίνδυνος περαιτέρω διασποράς θεωρείται ιδιαίτερα χαμηλός, καθώς το πανεπιστήμιο έχει διακόψει τη λειτουργία του λόγω των διακοπών του Πάσχα.
