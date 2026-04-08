Κρούσμα μηνιγγίτιδας στο ΑΠΘ: Στη ΜΕΘ 19χρονος φοιτητής
Διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Τρικάλων νοσηλεύεται 19χρονος φοιτητής του ΑΠΘ, ο οποίος διαγνώστηκε με βακτηριακή μηνιγγίτιδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο φοιτητής ήταν εκτός ΑΠΘ από την περασμένη εβδομάδα και εμφάνισε συμπτώματα τη Μεγάλη Δευτέρα. Οι θεράποντες γιατροί αναμένεται αύριο να επιχειρήσουν να τον «ξυπνήσουν».

Στο μεταξύ, όλες οι επαφές του 19χρονου έχουν λάβει προληπτικά χημειοπροφύλαξη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα.

O κίνδυνος περαιτέρω διασποράς θεωρείται ιδιαίτερα χαμηλός, καθώς το πανεπιστήμιο έχει διακόψει τη λειτουργία του λόγω των διακοπών του Πάσχα.

Thema Insights

Πασχαλινό τραπέζι: «Όλα και κάτι παραπάνω» στην ΑΒ Βασιλόπουλος

Η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι ο απόλυτος one-stop προορισμός των πασχαλινών αγορών, με γευστικές και οικονομικές επιλογές για κάθε νοικοκυριό. Από το αρνί και το κατσίκι μέχρι τα τσουρέκια, τα σοκολατένια αυγά και τα κρασιά προσφέρονται επιλογές τόσο online όσο και στα supermarket ΑΒ Βασιλόπουλος για ένα ολοκληρωμένο πασχαλινό τραπέζι με ποιότητα, ποικιλία και προσφορές.

bwin: Σημαντική διάκριση ως Sports Brand of the Year με 11 βραβεία!

Τον απόλυτο θρίαμβο αποτέλεσαν για την bwin τα Sports Marketing Awards 2026, καθώς κατέκτησε 11 βραβεία, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της παρουσία στον ελληνικό αθλητισμό και την επιτυχημένη υλοποίηση καινοτόμων δράσεων χορηγίας.

