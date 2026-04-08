Καιρός: Τοπικές βροχές και πτώση θερμοκρασίας έως τη Μεγάλη Παρασκευή - Άνοδος την Κυριακή του Πάσχα
Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, την Κυριακή του Πάσχα θα σημειωθούν μόνο λίγες ασθενείς βροχές το πρωί στα ανατολικά και τοπικοί όμβροι το μεσημέρι στα ορεινά
Με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά, το βόρειο Αιγαίο, την Κρήτη και τα ορεινά, θα κυλήσει ο καιρός ως και την Κυριακή του Πάσχα, σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά.
Όπως σημειώνει ο μετεωρολόγος, τη Μεγάλη Πέμπτη η αστάθεια θα είναι λίγο πιο αισθητή σε Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, ανατολική Στερεά και Εύβοια, ενώ στα βόρεια ορεινά θα πέσουν και λίγα χιόνια. Από τη Μεγάλη Παρασκευή τα φαινόμενα θα είναι πιο περιορισμένα και πρόσκαιρα.
Τέλος, όπως τονίζει ο κ. Κολυδάς, την Κυριακή του Πάσχα θα σημειωθούν μόνο λίγες ασθενείς βροχές το πρωί στα ανατολικά και τοπικοί όμβροι το μεσημέρι στα ορεινά, με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά και νότια 4 με 6 και τοπικά στο βόρειο Ιόνιο 7 μποφόρ και στην υπόλοιπη χώρα 3 με 4 και πρόσκαιρα το πρωί στο βόρειο Αιγαίο 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια. Στα βορειοανατολικά δεν θα ξεπεράσει τους 12 με 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 15 με 18 και τοπικά στα νότια ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 με 21 βαθμούς Κελσίου.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα ενταθούν και το απόγευμα θα εκδηλωθούν και μεμονωμένοι όμβροι. Στις υπόλοιπες περιοχές παροδικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές και βελτίωση από το μεσημέρι.
Ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά.
Ανεμοι: Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και πρόσκαιρα στα θαλάσσια-παραθαλάσσια έως 5 μποφόρ. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 07 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ— Theodoros Kolydas (@KolydasT) April 8, 2026
Από τη Μεγάλη Πέμπτη ως και την Κυριακή του Πάσχα ο καιρός θα κυλήσει λίγες μόνο τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά, το βόρειο Αιγαίο, την Κρήτη και τα ορεινά. Τη Μεγάλη Πέμπτη η αστάθεια θα είναι λίγο πιο αισθητή σε Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία,…
Αναλυτικά ο καιρός τη Μεγάλη Πέμπτη, σύμφωνα με την ΕΜΥΣτην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και το βόρειο Αιγαίο νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς τις απογευματινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά και την Κρήτη. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βόρεια ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά και πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ορεινά.
Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 5, στο Ιόνιο τοπικά 6 με 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.
Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.
ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στην Κρήτη.
Ανεμοι: Στις Κυκλάδες από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.
Στην Κρήτη δυτικοί 4 με 6 και πρόσκαιρα στα νότια έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 με 20 και στην Κρήτη τοπικά έως 21 βαθμούς Κελσίου.
ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες και στο βόρειο Αιγαίο τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Από το απόγευμα λίγες τοπικές νεφώσεις.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο βόρειο Αιγαίο πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 14 έως 20 με 21 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.
ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές τις μεσημβρινές ώρες.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και πρόσκαιρα στα θαλάσσια - παραθαλάσσια τις μεσημβρινές ώρες βόρειοι 4 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες 5 μποφόρ και από το απόγευμα μεταβλητοί ασθενείς.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.
