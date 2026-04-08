Καιρός: Τοπικές βροχές και πτώση θερμοκρασίας έως τη Μεγάλη Παρασκευή - Άνοδος την Κυριακή του Πάσχα

κυρίως στα ανατολικά, το βόρειο Αιγαίο, την Κρήτη και τα ορεινά, θα κυλήσει ο καιρός ως και την Κυριακή του Πάσχα, σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Από τη Μεγάλη Πέμπτη ως και την Κυριακή του Πάσχα ο καιρός θα κυλήσει λίγες μόνο τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά, το βόρειο Αιγαίο, την Κρήτη και τα ορεινά. Τη Μεγάλη Πέμπτη η αστάθεια θα είναι λίγο πιο αισθητή σε Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία,… — Theodoros Kolydas (@KolydasT) April 8, 2026

Αναλυτικά ο καιρός τη Μεγάλη Πέμπτη, σύμφωνα με την ΕΜΥ

Με τοπικές βροχέςΌπως σημειώνει ο μετεωρολόγος, τηη αστάθεια θα είναι λίγο πιο αισθητή σε Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, ανατολική Στερεά και Εύβοια, ενώ στα βόρεια ορεινά θα πέσουν και λίγα χιόνια. Από τητα φαινόμενα θα είναι πιο περιορισμένα και πρόσκαιρα.Τέλος, όπως τονίζει ο κ. Κολυδάς, τηνθα σημειωθούν μόνο λίγες ασθενείς βροχές το πρωί στα ανατολικά και τοπικοί όμβροι το μεσημέρι στα ορεινά, με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο.Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και το βόρειο Αιγαίο νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς τις απογευματινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά και την Κρήτη. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βόρεια ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά και νότια 4 με 6 και τοπικά στο βόρειο Ιόνιο 7 μποφόρ και στην υπόλοιπη χώρα 3 με 4 και πρόσκαιρα το πρωί στο βόρειο Αιγαίο 5 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια. Στα βορειοανατολικά δεν θα ξεπεράσει τους 12 με 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 15 με 18 και τοπικά στα νότια ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 με 21 βαθμούς Κελσίου.Καιρός: Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα ενταθούν και το απόγευμα θα εκδηλωθούν και μεμονωμένοι όμβροι. Στις υπόλοιπες περιοχές παροδικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές και βελτίωση από το μεσημέρι.Ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά.Ανεμοι: Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και πρόσκαιρα στα θαλάσσια-παραθαλάσσια έως 5 μποφόρ. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 07 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.