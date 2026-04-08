Καρέ καρέ η έφοδος της ΕΛΑΣ σε οικισμούς Ρομά στα Άνω Λιόσια: 19 συλλήψεις για ρευματοκλοπές, ξήλωσαν καλώδια 2.153 μέτρων
Σε 19 συλλήψεις για ρευματοκλοπές, στην αποξήλωση 2.153 μέτρων καλωδίου και σε 80 διακοπές παροχών ηλεκτρικού ρεύματος προχώρησαν οι αστυνομικοί και συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ την Μεγάλη Τρίτη σε οικισμούς Ρομά στα Άνω Λιόσια.

Οι αστυνομικές επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν στα Άνω Λιόσια, με επίκεντρο τις συνοικίες Πανοράματος και Αγίου Ιωάννη, με βασικό στόχο την καταπολέμηση των ρευματοκλοπών. Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένοι έλεγχοι σε άτομα και οχήματα. Συνολικά ελέγχθηκαν 115 οχήματα και 230 άτομα, ενώ προσήχθησαν 46 άτομα. Από τους ελέγχους προέκυψαν 19 συλλήψεις για ρευματοκλοπές, ενώ τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ προχώρησαν σε 80 διακοπές παροχών ηλεκτρικού ρεύματος, που αντιστοιχούν σε 2.153 μέτρα καλωδίου.

Μεγάλη Αστυνομική Επιχείρηση στα Άνω Λιόσια σε Οικισμό πλησίον Αμαξοστάσιου 5

Επιπλέον, καταγράφηκε μία σύλληψη για όχημα χωρίς πινακίδες και χωρίς εκτελωνισμό, ενώ βεβαιώθηκαν 44 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και αφαιρέθηκαν 33 στοιχεία κυκλοφορίας, όπως πινακίδες και άδειες οδήγησης.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής με τη συμμετοχή δεκάδων αστυνομικών και οχημάτων, καθώς και συνεργείων του ΔΕΔΔΗΕ, τα οποία χρησιμοποίησαν καλαθοφόρο όχημα για παρεμβάσεις στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Μεγάλη Αστυνομική Επιχείρηση στα Άνω Λιόσια σε Οικισμό πλησίον Αμαξοστάσιου 4


Ο δήμαρχος Φυλής, Χρήστος Παππούς, χαιρέτισε τη δραστηριότητα της Ελληνικής Αστυνομίας, τονίζοντας ότι ο Δήμος αντιδρά στη γκετοποίηση περιοχών και στηρίζει τις τακτικές εξορμήσεις και τους ελέγχους σε δρόμους, συνοικίες και μέσα μαζικής μεταφοράς. Όπως ανέφερε, οι δημοτικές υπηρεσίες επιβάλλουν καθημερινά πρόστιμα για ηχορύπανση και ρύπανση, επισημαίνοντας ότι οι πολίτες δικαιούνται να αισθάνονται ασφαλείς και να δραστηριοποιούνται απερίσπαστοι.

Μεγάλη Αστυνομική Επιχείρηση στα Άνω Λιόσια σε Οικισμό πλησίον Αμαξοστάσιου 3

Μεγάλη Αστυνομική Επιχείρηση στα Άνω Λιόσια σε Οικισμό πλησίον Αμαξοστάσιου 1
Μεγάλη Αστυνομική Επιχείρηση στα Άνω Λιόσια σε Οικισμό πλησίον Αμαξοστάσιου 2
