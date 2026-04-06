Στο νοσοκομείο 16χρονη μετά από κατανάλωση αλκοόλ στο Αγρίνιο
Στο νοσοκομείο με συμπτώματα μέθης κατέληξε τα ξημερώματα της Κυριακής (5/4) μία 16χρονη στο Αγρίνιο μετά από κατανάλωση αλκοόλ.
Ειδικότερα, το βράδυ του Σαββάτου (4/4) και τα ξημερώματα της Κυριακής (5/4) η ανήλικη φέρεται να πήγε σε δυο καταστήματα και κατανάλωσε αλκοολούχα ποτά.
Η ανήλικη επέστρεψε στο σπίτι της σε κατάσταση μέθης και στη συνέχεια μεταφέρθηκε από τους γονείς της στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου για την παροχή πρώτων βοηθειών.
Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο ανδρών, οι οποίοι λειτουργούσαν ως ιδιοκτήτης και νόμιμος εκπρόσωπος των καταστημάτων, για παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ. Η δικογραφία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.
