Η σειρά Sand Stone της Technogym, brand του Ομίλου Φάις, επανασυστήνει τον εξοπλισμό άσκησης μέσα από φυσικά υλικά και σχεδιασμό που ενσωματώνεται σε κάθε σύγχρονο περιβάλλον
ΚΤΕΛ τυλίχθηκε στις φλόγες στο ύψος της Ξυνιάδας, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
ΚΤΕΛ τυλίχθηκε στις φλόγες στο ύψος της Ξυνιάδας, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ο οδηγός και οι 48 επιβάτες βγήκαν σώοι χωρίς να κινδυνεύσουν, ενώ δρομολογήθηκε άλλο λεωφορείο προκειμένου να φτάσουν στον προορισμό τους
Στις φλόγες τυλίχθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (3/4) ένα ΚΤΕΛ στον αυτοκινητόδρομο Ε65, στο ύψος της Ξυνιάδας, στη Φθιώτιδα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του lamiareport.gr, το ΚΤΕΛ εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο για Πάτρα, όταν ξαφνικά η μηχανή του πήρε φωτιά.
Ο οδηγός και οι 48 επιβάτες κατάφεραν να βγουν από το όχημα χωρίς να κινδυνεύσουν. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής που μετά από λίγο έθεσαν την πυρκαγιά υπό έλεγχο.
Επιπλέον, δρομολογήθηκε άλλο λεωφορείο προκειμένου να μεταφέρει τους επιβάτες στον προορισμό τους.
Σύμφωνα με πληροφορίες του lamiareport.gr, το ΚΤΕΛ εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο για Πάτρα, όταν ξαφνικά η μηχανή του πήρε φωτιά.
@vasw.xirou
Να λέτε σε αγαπώ στους ανθρώπους σας ποτέ δεν ξέρετε τι θα συμβεί🥺#φωτιασελεωφορειο #patra #karditsa #tiktok #viral♬ snowfall - Øneheart & reidenshi
Επιπλέον, δρομολογήθηκε άλλο λεωφορείο προκειμένου να μεταφέρει τους επιβάτες στον προορισμό τους.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα