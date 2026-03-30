Συμφωνία Κύπρου - Αιγύπτου για κοιτάσματα σε «Κρόνο» και «Αφροδίτη»: Στόχος εξαγωγές στην Ευρώπη έως το 2027-2028

Η Λευκωσία πήρε σήμερα στο Κάιρο αυτό που επεδίωκε εδώ και χρόνια στον τομέα της ενέργειας, ένα συγκεκριμένο πολιτικό και εμπορικό βήμα που ανοίγει τον δρόμο για να βγει επιτέλους το κυπριακό φυσικό αέριο
από τις ασκήσεις επί χάρτου και να περάσει στην αγορά. Κύπρος και Αίγυπτος
υπέγραψαν Συμφωνία Πλαίσιο για την ενεργειακή συνεργασία, με επίκεντρο τα κοιτάσματα «Κρόνος» και «Αφροδίτη», τα οποία προορίζονται να αξιοποιηθούν μέσω των υφιστάμενων αιγυπτιακών υποδομών.
Οι υπογραφές έπεσαν μετά τη συνάντηση του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, στο περιθώριο του Egypt Energy Show, ( EGYPES 2026), που διεξάγεται στο Κάϊρο από σήμερα έως τη Τετάρτη. Σύμφωνα με την κυπριακή πλευρά, οι δύο ηγέτες επιβεβαίωσαν την περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής σχέσης Κύπρου και Αιγύπτου, με σαφή αναφορά στον ρόλο της συνεργασίας τους ως πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.
Το πολιτικό μήνυμα είναι διπλό. Πρώτον, ότι η Κυπριακή Δημοκρατία επιλέγει να κινηθεί με ρεαλισμό, χρησιμοποιώντας υφιστάμενες υποδομές της Αιγύπτου και δεύτερον, ότι η ενέργεια μετατρέπεται σε εργαλείο γεωπολιτικής σύγκλισης ανάμεσα σε δύο χώρες που έχουν ήδη χτίσει στενή συνεργασία σε μια ασταθή γειτονιά.
Ο στόχος για το 2027 με 2028
Ο Κύπριος πρόεδρος Χριστοδουλίδης είχε δηλώσει πριν από την αναχώρησή του για την Αίγυπτο ότι ο στόχος είναι η πρώτη πώληση κυπριακού φυσικού αερίου στην Ευρώπη μέσω Αιγύπτου γύρω στο 2027 με 2028. Η σημερινή συμφωνία δεν σημαίνει ότι αύριο ξεκινά η ροή αερίου, αλλά σημαίνει ότι η διαδικασία απέκτησε επιτέλους συγκεκριμένο διάδρομο.
Η ανάπτυξη του κοιτάσματος του «Κρόνου» τοποθετείται χρονικά στην περίοδο 2027 με 2028, ενώ το «Αφροδίτη» παραμένει επίσης στο κέντρο του σχεδιασμού για μεταφορά και επεξεργασία στην Αίγυπτο πριν από εξαγωγές προς ευρωπαϊκές αγορές.
Η ουσία της συμφωνίας είναι ότι η Κύπρος επιχειρεί να εμπορευματοποιήσει τα κοιτάσματά της χωρίς να περιμένει να αποκτήσει δικές της χερσαίες μονάδες υγροποίησης. Το μοντέλο που προωθείται βασίζεται στη μεταφορά του αερίου στην Αίγυπτο, στην επεξεργασία του εκεί και στη συνέχεια στην εξαγωγή του, κυρίως προς την Ευρώπη. Αυτό είχε ήδη αρχίσει να διαμορφώνεται με προηγούμενες συμφωνίες και εμπορικές διευθετήσεις του 2025, ειδικά για το «Κρόνος», ενώ η σημερινή υπογραφή έρχεται να δώσει νέο θεσμικό και πολιτικό βάρος στη συνολική αρχιτεκτονική του έργου.
Η ευρωπαϊκή διάσταση
Η κυπριακή πλευρά συνέδεσε ανοιχτά τη συμφωνία με την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια, υπογραμμίζοντας ότι ο ενεργειακός διάδρομος της Ανατολικής Μεσογείου αποκτά μεγαλύτερη σημασία στη σημερινή γεωπολιτική συγκυρία. Στη συνάντηση Χριστοδουλίδη και αλ Σίσι συζητήθηκαν επίσης οι περιφερειακές εξελίξεις, η ενεργειακή ασφάλεια, αλλά και ο ρόλος που θα μπορούσε να διαδραματίσει η Κυπριακή Δημοκρατία ως προεδρεύουσα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην προώθηση κοινών προτεραιοτήτων με την Αίγυπτο.
Αυτό δείχνει ότι για τη Λευκωσία το φυσικό αέριο δεν προβάλλεται μόνο ως οικονομικό project, αλλά και ως στοιχείο διπλωματικής χρησιμότητας προς τις Βρυξέλλες. Σε μια περίοδο που η Ευρώπη συνεχίζει να ψάχνει ασφαλέστερες και πιο διαφοροποιημένες πηγές εφοδιασμού, η Κύπρος επιχειρεί να αποδείξει ότι μπορεί να προσφέρει κάτι χειροπιαστό.
Το επόμενο βήμα
Παράλληλα με τις πολιτικές επαφές, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είχε και συνάντηση με τον διευθύνοντα σύμβουλο της TotalEnergies, ενώ στο Κάιρο βρέθηκε και ο Κυπριος υπουργός Ενέργειας Μιχάλης Δαμιανός, ο οποίος είχε αναλάβει την υπογραφή με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Καρίμ Μπαντάουι. Το ενδιαφέρον μεταφέρεται πλέον στις τεχνικές, επενδυτικές και εμπορικές αποφάσεις που θα κρίνουν πόσο γρήγορα η σημερινή συμφωνία θα μεταφραστεί σε πραγματικό έργο.