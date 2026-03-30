Στα 119.838.000 ευρώ η επιχορήγηση των πανεπιστημίων για το 2026 με απόφαση Ζαχαράκη, η κατανομή ανά Ίδρυμα
Ποιοι κερδίζουν και ποιοι μένουν πίσω

Βασιλική Χρυσοστομίδου
Σε μια περίοδο έντονων μεταρρυθμίσεων στον χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης, το υπουργείο Παιδείας προχωρά στην κατανομή πόρων προς τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) για το 2026, επιχειρώντας να συνδυάσει αντικειμενικά δεδομένα με δείκτες ποιότητας και αποδοτικότητας. Το ΕΚΠΑ και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης βρίσκονται στην κορυφή της λίστας.

Η σχετική απόφαση, την οποία υπογράφει η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο εξορθολογισμού της χρηματοδότησης και ενίσχυσης της διαφάνειας στη λειτουργία των πανεπιστημίων.


Στην κορυφή τα μεγάλα πανεπιστήμια

Όπως προκύπτει από την κατανομή, τα μεγαλύτερα και πολυπληθέστερα ιδρύματα της χώρας συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο μερίδιο της χρηματοδότησης:

  1. Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών λαμβάνει 14,57 εκατ. ευρώ
  2. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ακολουθεί με 14,05 εκατ. ευρώ
  3. Στην επόμενη κατηγορία υψηλής χρηματοδότησης βρίσκονται:
  4. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με 8,89 εκατ. ευρώ
  5. Το Πανεπιστήμιο Πατρών με 8,80 εκατ. ευρώ
  6. Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης με 7,67 εκατ. ευρώ

Όπως προκύπτει, τα αντικειμενικά κριτήρια, όπως το μέγεθος, ο αριθμός φοιτητών και οι υποδομές, εξακολουθούν να καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την τελική κατανομή.


Η «μεσαία ταχύτητα» των ΑΕΙ

Σε ένα ενδιάμεσο επίπεδο χρηματοδότησης κινούνται Ιδρύματα με σημαντικό αλλά μικρότερο, σε σχέση με τα προαναφερθέντα, αποτύπωμα:

  1. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με 6,71 εκατ. ευρώ
  2. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με 6,56 εκατ. ευρώ
  3. Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος με 5,52 εκατ. ευρώ

Τα συγκεκριμένα Ιδρύματα φαίνεται να επηρεάζονται τόσο από τα δομικά χαρακτηριστικά όσο και από δείκτες απόδοσης, χωρίς όμως να φτάνουν τα επίπεδα των μεγάλων πανεπιστημίων.
Κάτω από τα 2 εκατ. ευρώ τα μικρότερα Ιδρύματα

Στον αντίποδα, αρκετά μικρότερα ΑΕΙ λαμβάνουν σημαντικά χαμηλότερη χρηματοδότηση:

  1. Το Πάντειο Πανεπιστήμιο με 1,94 εκατ. ευρώ
  2. Το Πολυτεχνείο Κρήτης με 1,70 εκατ. ευρώ
  3. Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο με 1,05 εκατ. ευρώ
  4. Η ΑΣΠΑΙΤΕ με 790 χιλ. ευρώ


Ποια ιδρύματα μένουν εκτός του βασικού αλγορίθμου

Ξεχωριστή μεταχείριση διατηρούν ιδρύματα με ιδιαίτερο χαρακτήρα: η Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, για παράδειγμα, δεν εντάσσεται στον βασικό αλγόριθμο και χρηματοδοτείται με 1,035 εκατ. ευρώ, λόγω της ειδικής αποστολής και λειτουργίας της.


Διπλός μηχανισμός κατανομής

Το σύστημα βασίζεται σε έναν διττό μηχανισμό: 70% της χρηματοδότησης κατανέμεται με βάση αντικειμενικά κριτήρια και 30% της χρηματοδότησης κατανέμεται με βάση ποιοτικά χαρακτηριστικά και επιδόσεις. Η προσέγγιση αυτή επιδιώκει να ισορροπήσει ανάμεσα στις δομικές ανάγκες των ιδρυμάτων και στην επιβράβευση της αριστείας.


Τα αντικειμενικά κριτήρια (70%)

Στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονται μετρήσιμα στοιχεία που αποτυπώνουν το μέγεθος και τις ανάγκες κάθε ιδρύματος. Μεταξύ αυτών, συγκαταλέγονται ο αριθμός τμημάτων, ο αριθμός ενεργών προπτυχιακών φοιτητών, η διάρκεια σπουδών (εξάμηνα), οι ανάγκες σε εργαστηριακό εξοπλισμό, η γεωγραφική διασπορά (πολυεδρικότητα ιδρυμάτων), ο αριθμός και κατηγορίες προσωπικού καθώς και οι λειτουργικές δαπάνες (ενέργεια, φύλαξη, συντήρηση).

Τα παραπάνω συνδυάζονται σε έναν αλγόριθμο, που οδηγεί στο τελικό ποσοστό χρηματοδότησης ανά ίδρυμα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη γεωγραφική διασπορά, στοιχείο που ευνοεί πανεπιστήμια με παρουσία σε πολλές πόλεις, όπως το Δημοκρίτειο ή το Αιγαίου, αλλά και στις αυξημένες απαιτήσεις επιστημονικών κλάδων με υψηλό κόστος εξοπλισμού.


Οι ποιοτικοί δείκτες (30%)

Το υπόλοιπο 30% κατανέμεται με βάση αξιολόγηση επιδόσεων, εισάγοντας την έννοια της «ακαδημαϊκής απόδοσης» στη χρηματοδότηση. Οι βασικοί άξονες είναι η ποιότητα διδασκαλίας και η συνεχής βελτίωση, η ερευνητική δραστηριότητα και οι επιστημονικές επιδόσεις, η σύνδεση με την αγορά εργασίας, η διεθνοποίηση (συνεργασίες, κινητικότητα), η ποιότητα ακαδημαϊκού περιβάλλοντος.

Τα ΑΕΙ υποβάλλουν εκθέσεις επιδόσεων, οι οποίες αξιολογούνται από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), οδηγώντας σε μοριοδότηση και τελική κατανομή πόρων.
