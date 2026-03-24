Παράταση εγγραφών σε νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία: Ποια η καταληκτική ημερομηνία
Την παράταση ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας
Έως τις 27 Μαρτίου παρατείνεται η προθεσμία εγγραφών σε νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2026–2027.
Τη σχετική ανακοίνωση έκανε σήμερα (24/3) το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ενημερώνοντας ότι δίνεται επιπλέον χρόνος στους γονείς και κηδεμόνες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής των παιδιών τους.
Η παράταση κρίθηκε αναγκαία ώστε να διευκολυνθούν όσοι δεν πρόλαβαν να υποβάλουν εγκαίρως τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να διασφαλιστεί η ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.
