Μεθυσμένη οδηγός τράκαρε σε 14 σταθμευμένα αυτοκίνητα στην προσπάθειά της να παρκάρει στους Αμπελοκήπους
Συνελήφθη από τις Αρχές - Ευτυχώς από το απίστευτο περιστατικό προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές - Δείτε βίντεο

Συνελήφθη στις 01:00 τα ξημερώματα στο κέντρο της Αθήνας 40χρονη ομογενής από τη Νέα Ζηλανδία, η οποία εντοπίστηκε να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την προσπάθειά της να σταθμεύσει το όχημά της προκάλεσε διαδοχικές συγκρούσεις με 14 σταθμευμένα οχήματα στις οδούς Μεσσηνίας, Κανδάνου, Τρικάλων και Καλαμών, στην περιοχή των Αμπελοκήπων.

Από το περιστατικό προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.


Η οδηγός συνελήφθη από τις αρμόδιες αρχές, ενώ σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία.

Στο βίντεο που παρουσιάζει το protothema.gr διακρίνεται η πορεία του αμαξιού που οδηγούσε η γυναίκα με καταγωγή από την Νέα Ζηλανδία τη στιγμή που προσκρούει στα πρώτα ΙΧ.

Δείτε βίντεο:

Στο σημείο κλήθηκαν Αστυνομικοί της Τροχαίας που έκαναν αλκοτέστ στην 40χρονη το οποίο έδειξε ότι οδηγούσε με ποσότητα αλκοόλ στον οργανισμό της 0,78 mg/L και συνελήφθη.
