Στο νοσοκομείο δύο 15χρονοι στα Χανιά μετά από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι
Οι δύο 15χρονοι κινούνταν πάνω στο ίδιο πατίνι που βγήκε εκτός πορείας
Δύο ανήλικοι ηλικίας 15 ετών τραυματίστηκαν το μεσημέρι της Κυριακής στα Χανιά, όταν έπεσαν από ηλεκτρικό πατίνι σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά. Οι δύο έφηβοι εντοπίστηκαν τραυματισμένοι στον δρόμο, προκαλώντας κινητοποίηση των αρχών και του ΕΚΑΒ.
Κατά πληροφορίες, οι δύο 15χρονοι κινούνταν πάνω στο ίδιο πατίνι και, υπό συνθήκες που εξετάζονται, έχασαν τον έλεγχο ενώ βρίσκονταν σε κατηφορικό σημείο του δρόμου. Το πατίνι βγήκε εκτός πορείας και οι ανήλικοι κατέληξαν εκτός οδοστρώματος.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τους τραυματίες και τους μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας τους δεν προκαλεί ανησυχία.
