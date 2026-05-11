Για 5η συνεχή χρονιά η ΔΕΗ στηρίζει τον μεγάλο αγώνα ως ονομαστικός και μεγάλος χορηγός
Πανελλαδική απεργία την Τετάρτη 13/5 στο δημόσιο, αναλυτικός οδηγός - Ποιοι κατεβαίνουν στους δρόμους, τι θα γίνει με σχολεία και ΜΜΜ
Πανελλαδική απεργία την Τετάρτη 13/5 στο δημόσιο, αναλυτικός οδηγός - Ποιοι κατεβαίνουν στους δρόμους, τι θα γίνει με σχολεία και ΜΜΜ
Η απεργία αναμένεται να επηρεάσει και τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, με πιθανές στάσεις εργασίας ή περιορισμένα δρομολόγια - Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια επίσημη ενημέρωση - Αιτήματα για 13ο και 14ο μισθό και εργασιακά δικαιώματα
Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρά ο δημόσιος τομέας την Τετάρτη 13/05, κατόπιν απόφασης της ΑΔΕΔΥ.
Η κεντρική συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στην Πλατεία Κλαυθμώνος, στις 10:30 το πρωί.
Η ΑΔΕΔΥ εστιάζει στα εξής:
-Μισθολογικές αυξήσεις: Οριζόντια ενίσχυση των αποδοχών για την αντιμετώπιση του κόστους διαβίωσης.
-Δώρα: Πλήρης επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.
-Θεσμικές αλλαγές: Κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και αναγνώριση προϋπηρεσίας από τον ιδιωτικό τομέα.
Η κεντρική συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στην Πλατεία Κλαυθμώνος, στις 10:30 το πρωί.
ΑΔΕΔΥ: Πανελλαδική απεργία την Τετάρτη 13/5 - Τι διεκδικούν οι εργαζόμενοι
Η ΑΔΕΔΥ εστιάζει στα εξής:
-Μισθολογικές αυξήσεις: Οριζόντια ενίσχυση των αποδοχών για την αντιμετώπιση του κόστους διαβίωσης.
-Δώρα: Πλήρης επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.
-Θεσμικές αλλαγές: Κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και αναγνώριση προϋπηρεσίας από τον ιδιωτικό τομέα.
Τι ισχύει για τη λειτουργία των σχολείωνΛόγω της ενεργής συμμετοχής των εκπαιδευτικών, αναμένονται εκτεταμένες δυσλειτουργίες στις σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων την Τετάρτη 13 Μαΐου. Η διεξαγωγή των μαθημάτων στα Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των απεργών σε κάθε σχολείο, με τους γονείς να καλούνται σε επικοινωνία με τις διευθύνσεις.
Η εικόνα στα Μέσα Μαζικής ΜεταφοράςΠρος το παρόν, η συμμετοχή των εργαζομένων στα ΜΜΜ παραμένει υπό εξέταση. Τα αρμόδια σωματεία δεν έχουν προβεί σε οριστικές ανακοινώσεις για το αν θα πραγματοποιήσουν στάσεις εργασίας ή αν θα συμμετάσχουν πλήρως στην απεργία.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα