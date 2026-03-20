Στα... λευκά η Πάρνηθα σήμερα: Χιονισμένα αλλά ανοιχτά τα καταφύγια Μπάφι και Φλαμπούρι, δείτε βίντεο
Στα... λευκά η Πάρνηθα σήμερα: Χιονισμένα αλλά ανοιχτά τα καταφύγια Μπάφι και Φλαμπούρι, δείτε βίντεο

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, όσοι επιχειρήσουν να ανέβουν με τα πόδια, δε θα συναντήσουν χιόνι στα μονοπάτια, αλλά σημειώνεται πως επικρατεί αρκετό κρύο

Στα... λευκά η Πάρνηθα σήμερα: Χιονισμένα αλλά ανοιχτά τα καταφύγια Μπάφι και Φλαμπούρι, δείτε βίντεο
Στα λευκά ντύθηκε η Πάρνηθα το πρωί της Παρασκευής 20 Μαρτίου με μια λεπτή στρώση χιονιού να καλύπτει για την ώρα τις περισσότερες επιφάνειες. 

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τα Καταφύγια Πάρνηθας, ο δρόμος είναι ανοιχτός, ενώ η θερμοκρασία ανέρχεται στους -3°C.

Όσοι επιχειρήσουν να ανέβουν με τα πόδια στα καταφύγια, δε θα συναντήσουν χιόνι στα μονοπάτια, έχει ωστόσο αρκετό κρύο

Το καταφύγιο Μπάφι θα είναι ανοιχτό σήμερα έως τις 21.00 και το καταφύγιο Φλαμπούρι από τις 10.00 έως τις 21.00.

Για τη λειτουργία του τελεφερίκ, η ενημέρωση γίνεται απευθείας από το καζίνο της Πάρνηθας.

Δείτε βίντεο:

Ο απόλυτος τεχνολογικός σου σύμμαχος για μια on the go εξελιγμένη καθημερινότητα

Best of Network

Δείτε Επίσης