Κρήτη: Συνελήφθη 45χρονος περιπτεράς στο Ηράκλειο που πούλησε αλκοόλ σε 15χρονο σε σχολική εκδρομή
Αφού κατανάλωσε τη βότκα που αγόρασε, ο 15χρονος αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και έχασε τις αισθήσεις του
Στη σύλληψη ενός 45χρονου ιδιοκτήτη περιπτέρου στην Κρήτη προχώρησαν οι Αρχές, ο οποίος πούλησε αλκοολούχο ποτό σε ανήλικο, κάτι που απαγορεύεται από τον νόμο.
Το περιστατικό, σύμφωνα με όσα μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα neakriti.gr επικαλούμενο αστυνομικές πηγές, εκτυλίχθηκε στις 18/3, κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στο Ηράκλειο. Ο 15χρονος μαθητής από τα Χανιά αγόρασε βότκα από το περίπτερο και την κατανάλωσε, με αποτέλεσμα να αισθανθεί έντονη αδιαθεσία και να χάσει τις αισθήσεις του.
Οι συνοδοί καθηγητές αντέδρασαν άμεσα και κάλεσαν ασθενοφόρο, με τον μαθητή να μεταφέρεται στο ΠΑΓΝΗ, όπου παρέμεινε για προληπτικούς λόγους για ένα βράδυ.
Την επόμενη ημέρα, ο πατέρας του μετέβη στο Ηράκλειο, παρέλαβε τον γιο του και επέστρεψαν στα Χανιά, με την εκδρομή να συνεχίζεται κανονικά.
