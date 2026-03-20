Έβγαλε μαχαίρι κι άρπαξε πάνω από 1.000 ευρώ από μίνι μάρκετ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης - Ήταν η τρίτη ληστεία σε τρεις μέρες

Τρεις ληστείες σε ισάριθμα 24ωρα κατηγορείται ότι διέπραξε 33χρονος, «χτυπώντας» μίνι - μάρκετ, στην ευρύτερη περιοχή του κέντρο της Θεσσαλονίκης.



Η τελευταία ληστεία έγινε χθες τα ξημερώματα και οδήγησε στη σύλληψή του. Σε όλες τις περιπτώσεις φέρεται να απείλησε με μαχαίρι τους υπαλλήλους ή ιδιοκτήτες των καταστημάτων, αποσπώντας πάνω από 1300 ευρώ.



Με την εις βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία οδηγείται στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ