Απεργιακές κινητοποιήσεις σε εξέλιξη - Οδηγοί ταξί και γιατροί νοσοκομείων στους δρόμους
Απεργιακές κινητοποιήσεις σε εξέλιξη - Οδηγοί ταξί και γιατροί νοσοκομείων στους δρόμους
Σε 24ωρη απεργία προχωρά αύριο η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία
Πανελλαδική απεργία πραγματοποιούν σήμερα Τετάρτη 17/3 οι νοσοκομειακοί γιατροί, οι οποίοι βρίσκονται συγκεντρωμένοι αυτή την ώρα στο υπουργείο Υγείας, στην οδό Αριστοτέλους.
Την ίδια ώρα, σε 24ωρη απεργία προχωρά αύριο η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία. Στην Αττική προγραμματίζεται στάση εργασίας από τις 8 το πρωί έως τις 3 μετά το μεσημέρι.
Συγκέντρωση αυτή την ώρα στα γραφεία του ΣΑΤΑ στην οδό Μάρνη πραγματοποιούν και οι οδηγοί ταξί (και ακολούθως πορεία προς το κέντρο της Αθήνας), στο πλαίσιο των απεργιακών κινητοποιήσεών τους. Έχουν τραβήξει χειρόφρενο έως και την Παρασκευή.
Μεταξύ άλλων αντιδρούν στην υποχρεωτική από φέτος μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση.
Την ίδια ώρα, σε 24ωρη απεργία προχωρά αύριο η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία. Στην Αττική προγραμματίζεται στάση εργασίας από τις 8 το πρωί έως τις 3 μετά το μεσημέρι.
Συγκέντρωση αυτή την ώρα στα γραφεία του ΣΑΤΑ στην οδό Μάρνη πραγματοποιούν και οι οδηγοί ταξί (και ακολούθως πορεία προς το κέντρο της Αθήνας), στο πλαίσιο των απεργιακών κινητοποιήσεών τους. Έχουν τραβήξει χειρόφρενο έως και την Παρασκευή.
Μεταξύ άλλων αντιδρούν στην υποχρεωτική από φέτος μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση.
