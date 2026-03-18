Δεύτερη ημέρα απεργίας των ιδιοκτητών ταξί, συγκέντρωση έξω από τα γραφεία του ΣΑΤΑ
Δεύτερη ημέρα απεργίας των ιδιοκτητών ταξί, συγκέντρωση έξω από τα γραφεία του ΣΑΤΑ
Συνεχίζουν και σήμερα Τετάρτη (18.03.2026) οι οδηγοί ταξί την απεργία, συγκέντρωση στις 11:30 στο ΣΑΤΑ
Για δεύτερη ημέρα σήμερα Τετάρτη 18 Μαρτίου συνεχίζεται η πανελλαδική απεργία των ταξί, με νέα συγκέντρωση να έχει προγραμματιστεί για τις 11.30 πμ έξω από τα γραφεία του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), όπου θα πάρουν μέρος και απεργοί από σωματεία ταξί της περιφέρειας.
Υπενθυμίζεται πως οι ιδιοκτήτες και οδηγοί ταξί ξεκινούν εικοσιτετράωρες επαναλαμβανόμενες απεργιακές κινητοποιήσεις, εκφράζοντας τη διαφωνία τους με διατάξεις του νομοσχεδίου, το οποίο και εισάγεται, σήμερα, προς συζήτηση στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, και αφορούν την ηλεκτροκίνηση των επαγγελματικών οχημάτων, τις ειδικές άδειες και ζητήματα που σχετίζονται με το ποινικό μητρώο των επαγγελματιών οδηγών.
Οπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της ΣΑΤΑ, «οι απεργιακές κινητοποιήσεις του κλάδου θα διαρκέσουν για όσο χρονικό διάστημα εξελίσσεται η διαδικασία στην Επιτροπή. (…) Το προωθούμενο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών υποβαθμίζει το έργο των ταξί, ενισχύει τον αθέμιτο ανταγωνισμό, νομιμοποιεί την πειρατεία και δημιουργεί συνθήκες ανασφάλειας για τους επαγγελματίες οδηγούς Ταξί».
Στην ανακοίνωση σημειώνεται πως «αυστηρά και μόνο για έκτακτα περιστατικά Υγείας και για ευπαθείς ομάδες, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στους Συνεταιρισμούς Ράδιο Ταξί της Περιφέρειας μας, τα οποία θα διαθέτουν οχήματα ασφαλείας με ειδική ευκρινή σήμανση στο εμπρόσθιο τζάμι».
Υπενθυμίζεται πως οι ιδιοκτήτες και οδηγοί ταξί ξεκινούν εικοσιτετράωρες επαναλαμβανόμενες απεργιακές κινητοποιήσεις, εκφράζοντας τη διαφωνία τους με διατάξεις του νομοσχεδίου, το οποίο και εισάγεται, σήμερα, προς συζήτηση στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, και αφορούν την ηλεκτροκίνηση των επαγγελματικών οχημάτων, τις ειδικές άδειες και ζητήματα που σχετίζονται με το ποινικό μητρώο των επαγγελματιών οδηγών.
Οπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της ΣΑΤΑ, «οι απεργιακές κινητοποιήσεις του κλάδου θα διαρκέσουν για όσο χρονικό διάστημα εξελίσσεται η διαδικασία στην Επιτροπή. (…) Το προωθούμενο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών υποβαθμίζει το έργο των ταξί, ενισχύει τον αθέμιτο ανταγωνισμό, νομιμοποιεί την πειρατεία και δημιουργεί συνθήκες ανασφάλειας για τους επαγγελματίες οδηγούς Ταξί».
Στην ανακοίνωση σημειώνεται πως «αυστηρά και μόνο για έκτακτα περιστατικά Υγείας και για ευπαθείς ομάδες, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στους Συνεταιρισμούς Ράδιο Ταξί της Περιφέρειας μας, τα οποία θα διαθέτουν οχήματα ασφαλείας με ειδική ευκρινή σήμανση στο εμπρόσθιο τζάμι».
