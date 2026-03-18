Σε αυτό το κτίριο θα γίνει η πολύκροτη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, δείτε βίντεο από drone
Τρία χρόνια μετά την 28ης Φεβρουαρίου 2023, πλησιάζει πλέον η έναρξη της πολύκροτης δίκης για την πολύνεκρη, σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών.
Την προσεχή Δευτέρα όλα τα «φώτα» της δημοσιότητας θα εστιαστούν στο συγκρότημα «Γαιόπολις» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (πρώην ΤΕΙ), το οποίο μεταμορφώθηκε σε δικαστική αίθουσα για να φιλοξενήσει την ιστορική δίκη. Όπως φαίνεται και στα πλάνα του drone του Orange Press Agency, ο χώρος βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα της Λάρισας, περίπου τρία χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης, και επιλέχθηκε καθώς τα υπάρχοντα δικαστήρια δεν μπορούσαν να καλύψουν τις τεράστιες ανάγκες της διαδικασίας.
Προκειμένου όλα να είναι έτοιμα, στον χώρο πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες εργασίες ανακαίνισης και διαμόρφωσης των αιθουσών -ενώ σβήστηκαν και γκράφιτι που υπήρχαν εξωτερικά του χώρου. Πλέον, το συγκρότημα φυλάσσεται επί όλο το εικοσιτετράωρο, καθώς τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντεια για την αποφυγή απροόπτων.
Δείτε:
Στο εδώλιο θα καθίσουν συνολικά 36 κατηγορούμενοι, μη πολιτικά στελέχη. Ανάμεσά τους ο σταθμάρχης, καθώς και συνάδελφοί του που εγκατέλειψαν το πόστο τους. Η δικαιοσύνη στρέφει την προσοχή της και στις διοικήσεις των ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, Hellenic Train και της ΡΑΣ, με την πλειονότητα των στελεχών να βαρύνεται με κακουργήματα που επισύρουν πολυετείς καθείρξεις.
Δείτε:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα