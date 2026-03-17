«Με σκοτώνει που αυτοί που ευθύνονται για το θάνατο του παιδιού είναι ακόμα ελεύθεροι» λέει στο protothema η μητέρα της 19χρονης Νεφέλης, νέα αναβολή στη δίκη
«Με σκοτώνει που αυτοί που ευθύνονται για το θάνατο του παιδιού είναι ακόμα ελεύθεροι» λέει στο protothema η μητέρα της 19χρονης Νεφέλης, νέα αναβολή στη δίκη
Η 19χρονη Νεφέλη είχε τραυματιστεί μετά από έκρηξη σε καφετέρια στον Πειραιά δεν τα κατάφερε και «έσβησε» μετά από 11 ημέρες νοσηλείας
Πέντε φορές αναβλήθηκε η δίκη για το θάνατο της 19χρονης Νεφέλης, ενός κοριτσιού που δεν πρόλαβε να ζήσει τα όνειρά του, που έφυγε άδικα μέσα σε λίγα λεπτά τρόμου και έντεκα ημέρες αγωνίας. Η νεαρή κοπέλα είχε τραυματιστεί σοβαρά από έκρηξη σε καφετέρια όπου εργαζόταν στον Πειραιά, τον Ιούλιο 2020.
Μάλιστα, οι γονείς της, τότε, μετά από έντεκα μέρες νοσηλείας της κόρης τους στο νοσοκομείο, είχαν προχωρήσει σε μια γενναία κίνηση ανθρωπιάς. Είχαν πάρει την απόφαση να δωρίσουν τα όργανα του παιδιού τους δίνοντας ζωή κι ελπίδα σε ανθρώπους που υπέφεραν.
Σήμερα, στα δικαστήρια του Πειραιά, εκεί που η οικογένειά της περίμενε για ακόμα μια φορά να ακουστεί η αλήθεια, η απογοήτευση έγινε ξανά κυρίαρχο συναίσθημα. Η μητέρα της, με όση δύναμη της έχει απομείνει ξεσπά στο protothema.gr.
«Νιώθω μεγάλη απογοήτευση διότι το δικαστήριο αναβάλλεται για πέμπτη φορά. Είναι ψυχοφθόρο για μένα και την οικογένειά μου. Ήταν όλοι οι μάρτυρες, σήμερα παρόντες στο δικαστήριο και ο νεαρός που ήταν μαζί με την κόρη μου όταν έγινε η έκρηξη στην καφετέρια αλλά δεν ήρθε ο δικηγόρος του και αναβλήθηκε ξανά η δίκη. Η υπόθεση θεωρείται πλημμέλημα κι εμείς δίνουμε μεγάλο αγώνα για να αναβαθμιστεί σε κακούργημα. Δυστυχώς, αυτοί που ευθύνονται για το θάνατο του παιδιού είναι ακόμα ελεύθεροι κι εμένα αυτό με σκοτώνει. Θέλω να δικαιωθεί η ψυχούλα της Νεφέλης μου και θα συνεχίσω τον αγώνα μου μέχρι τέλους γιατί ήταν άδικο αυτό που της συνέβη» λέει στο protothema.gr η μητέρα της Νεφέλης, κ. Μαρία.
Μάλιστα, οι γονείς της, τότε, μετά από έντεκα μέρες νοσηλείας της κόρης τους στο νοσοκομείο, είχαν προχωρήσει σε μια γενναία κίνηση ανθρωπιάς. Είχαν πάρει την απόφαση να δωρίσουν τα όργανα του παιδιού τους δίνοντας ζωή κι ελπίδα σε ανθρώπους που υπέφεραν.
Σήμερα, στα δικαστήρια του Πειραιά, εκεί που η οικογένειά της περίμενε για ακόμα μια φορά να ακουστεί η αλήθεια, η απογοήτευση έγινε ξανά κυρίαρχο συναίσθημα. Η μητέρα της, με όση δύναμη της έχει απομείνει ξεσπά στο protothema.gr.
«Νιώθω μεγάλη απογοήτευση διότι το δικαστήριο αναβάλλεται για πέμπτη φορά. Είναι ψυχοφθόρο για μένα και την οικογένειά μου. Ήταν όλοι οι μάρτυρες, σήμερα παρόντες στο δικαστήριο και ο νεαρός που ήταν μαζί με την κόρη μου όταν έγινε η έκρηξη στην καφετέρια αλλά δεν ήρθε ο δικηγόρος του και αναβλήθηκε ξανά η δίκη. Η υπόθεση θεωρείται πλημμέλημα κι εμείς δίνουμε μεγάλο αγώνα για να αναβαθμιστεί σε κακούργημα. Δυστυχώς, αυτοί που ευθύνονται για το θάνατο του παιδιού είναι ακόμα ελεύθεροι κι εμένα αυτό με σκοτώνει. Θέλω να δικαιωθεί η ψυχούλα της Νεφέλης μου και θα συνεχίσω τον αγώνα μου μέχρι τέλους γιατί ήταν άδικο αυτό που της συνέβη» λέει στο protothema.gr η μητέρα της Νεφέλης, κ. Μαρία.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα