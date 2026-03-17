Στη φυλακή ο 43χρονος αστυνομικός για το τροχαίο έξω από τη Βουλή με θύμα έναν 63χρονο
Στη φυλακή ο 43χρονος αστυνομικός για το τροχαίο έξω από τη Βουλή με θύμα έναν 63χρονο
Απολογήθηκε για επικίνδυνη οδήγηση η οποία προκάλεσε το θάνατο επειδή παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη και κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα και ανθρωποκτονία εξ αμελείας
Τον δρόμο για τις φυλακές πήρε σήμερα μετά την απολογία του στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ο 43χρονος αστυνομικός που κατηγορείται για το τροχαίο έξω από τη Βουλή με θύμα έναν 63χρονο.
Ο κατηγορούμενος απολογήθηκε σήμερα για ένα κακούργημα και ένα πλημμέλημα. Συγκεκριμένα έδωσε εξηγήσεις για επικίνδυνη οδήγηση, η οποία προκάλεσε τον θάνατο, επειδή παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη και κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα και ανθρωποκτονία εξ αμελείας.
Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης, όταν ο αστυνομικός οδηγώντας την υπηρεσιακή του μηχανή, παραβίασε τον κόκκινο σηματοδότη και μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, όπου και συγκρούστηκε μετωπικά με την μοτοσυκλέτα του 63χρονου.
Η οικογένεια του θύματος μάλιστα σε ανακοίνωση της έκανε λόγο για ακραία εγκληματική οδική συμπεριφορά του οδηγού και ζήτησε την αποκάλυψη της πλήρους αλήθειας για τις συνθήκες του τροχαίου και την απόδοση Δικαιοσύνης.
Ο κατηγορούμενος απολογήθηκε σήμερα για ένα κακούργημα και ένα πλημμέλημα. Συγκεκριμένα έδωσε εξηγήσεις για επικίνδυνη οδήγηση, η οποία προκάλεσε τον θάνατο, επειδή παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη και κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα και ανθρωποκτονία εξ αμελείας.
Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης, όταν ο αστυνομικός οδηγώντας την υπηρεσιακή του μηχανή, παραβίασε τον κόκκινο σηματοδότη και μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, όπου και συγκρούστηκε μετωπικά με την μοτοσυκλέτα του 63χρονου.
Η οικογένεια του θύματος μάλιστα σε ανακοίνωση της έκανε λόγο για ακραία εγκληματική οδική συμπεριφορά του οδηγού και ζήτησε την αποκάλυψη της πλήρους αλήθειας για τις συνθήκες του τροχαίου και την απόδοση Δικαιοσύνης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα