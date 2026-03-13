Συνελήφθη αστυνομικός που ενεπλάκη σε τροχαίο δυστύχημα στο κέντρο της Αθήνας
Νεκρός ένας 63χρονος οδηγός μηχανής - Kατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση και ανθρωποκτονία από αμέλεια

Συνελήφθη, το μεσημέρι της Παρασκευής (13/3), αστυνομικός που υπηρετεί στη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής για επικίνδυνη οδήγηση και ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Ειδικότερα, τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, 12 Μαρτίου 2026, στο κέντρο της Αθήνας, ο αστυνομικός οδηγώντας υπηρεσιακή μοτοσικλέτα, συγκρούστηκε με άλλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε 63χρονος.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν και οι δύο και διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της Αττικής, όπου ο 63χρονος κατέληξε λίγες ώρες αργότερα. 

Η προανάκριση για τη διερεύνηση των συνθηκών του τροχαίου ατυχήματος διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών, ενώ σε βάρος του διατάχθηκε η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης.
Δείτε Επίσης