Ομόφωνα ένοχος ο 22χρονος μητροκτόνος της Λάρισας, ένοχος και ο ξάδερφός του
ΕΛΛΑΔΑ
Μητροκτόνος Λάρισα

Το φονικό είχε διαπραχθεί τον Μάιο του 2025 - Ο ξάδερφος του μητροκτόνου τον είχε βοηθήσει να απομακρύνουν το πτώμα της γυναίκας από το σημείο του εγκλήματος

Ομόφωνα ένοχος για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και παράνομη οπλοφορία, κρίθηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Βόλου ο 22χρονος μητροκτόνος της Λάρισας, ενώ κηρύχθηκε αθώος για παράνομη οπλοφορία και κατοχή ναρκωτικών.

Το φονικό είχε σημειωθεί τον Μάιο του 2025.

Ένοχος και ο ξάδερφός του

Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα gegonota.news ο δεύτερος κατηγορούμενος, ξάδερφος του μητροκτόνου που προσφέρθηκε να τον βοηθήσει να απομακρύνουν το πτώμα της γυναίκας, κρίθηκε επίσης ένοχος κατά πλειοψηφία (5-2) για υπόθαλψη εγκληματία.

Το δικαστήριο διέκοψε τη συνεδρίαση για να αποφασίσει επί των ποινών.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα ο συνήγορος υπεράσπισης του 22χρονου κ. Χρήστος Tσιαμπάλης απέδωσε το έγκλημα στη χρήση ουσιών και την κατανάλωση αλκοόλ, ζητώντας να του αναγνωριστεί μειωμένος καταλογισμός λόγω των ψυχιατρικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει.

