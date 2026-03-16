Σήμερα η κηδεία του 18χρονου Μάκη που έπεσε από μπαλκόνι τρίτου ορόφου στον Πύργο
Σήμερα η κηδεία του 18χρονου Μάκη που έπεσε από μπαλκόνι τρίτου ορόφου στον Πύργο
Ο Μάκης ήταν μαθητής της τρίτης λυκείου και πρωταθλητής Ελλάδας στο Beach Volley
Σήμερα στις 4:30 το απόγευμα θα τελεστεί η κηδεία του 18χρονου Μάκη στον Ιερό Ναό Αγίων Πάντων στον Πύργο, στο Α’ Κοιμητήριο της πόλης. Η οικογένεια, οι συγγενείς, οι φίλοι και οι συμμαθητές του θα πουν το τελευταίο αντίο στον νεαρό που έφυγε πρόωρα το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής.
Η τραγική απώλειά του έχει συγκλονίσει όχι τον Πύργο. Ο Μάκης, μαθητής της τρίτης λυκείου και πρωταθλητής Ελλάδας στο Beach Volley, έπεσε από το μπαλκόνι του τρίτου ορόφου πολυκατοικίας στην οδό Μανωλοπούλου. Ετοιμαζόταν εντατικά για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις του Ιουνίου, με όνειρα και φιλοδοξίες για το μέλλον.
Η ανακοίνωση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης
«Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε την απώλεια του 18χρονου αθλητή του βόλεϊ Ασημάκη Διονυσόπουλου. Ένα παιδί έγινε άγγελος. Ξεχώριζε για το ήθος και το ταλέντο του, κατακτώντας τον Αύγουστο του 2024 τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας στην κατηγορία Κ17. Η οικογένεια του ελληνικού βόλεϊ είναι συγκλονισμένη. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια, στον σύλλογο και στην τοπική κοινωνία. Καλό ταξίδι Ασημάκη», δήλωσε ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Γιώργος Καραμπέτσος.
Η τραγική απώλειά του έχει συγκλονίσει όχι τον Πύργο. Ο Μάκης, μαθητής της τρίτης λυκείου και πρωταθλητής Ελλάδας στο Beach Volley, έπεσε από το μπαλκόνι του τρίτου ορόφου πολυκατοικίας στην οδό Μανωλοπούλου. Ετοιμαζόταν εντατικά για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις του Ιουνίου, με όνειρα και φιλοδοξίες για το μέλλον.
Η ανακοίνωση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης
«Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε την απώλεια του 18χρονου αθλητή του βόλεϊ Ασημάκη Διονυσόπουλου. Ένα παιδί έγινε άγγελος. Ξεχώριζε για το ήθος και το ταλέντο του, κατακτώντας τον Αύγουστο του 2024 τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας στην κατηγορία Κ17. Η οικογένεια του ελληνικού βόλεϊ είναι συγκλονισμένη. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια, στον σύλλογο και στην τοπική κοινωνία. Καλό ταξίδι Ασημάκη», δήλωσε ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Γιώργος Καραμπέτσος.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
