Τέλος σε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε κοκαΐνη, κάνναβη και MDMA σε Αττική και Αργολίδα, 20 συλλήψεις

Ηλικίας 20 έως 58 ετών οι συλληφθέντες





Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης χρησιμοποιούσαν διαδικτυακές εφαρμογές για την επικοινωνία τους, ενώ για τη μεταφορά και τη φύλαξη των ναρκωτικών χρησιμοποιούσαν διάφορα οχήματα, σπίτια και αποθήκες τις οποίες άλλαζαν κατά διαστήματα.







Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, ναρκωτικά και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.



Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ Οι πολύμηνες και εμπεριστατωμένες έρευνες, οδήγησαν τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου, στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην προμήθεια, αποθήκευση, διακίνηση ναρκωτικών ουσιών (κοκαΐνης, κάνναβης και MDMA) σε περιοχές της Αττικής και της Αργολίδας, αποκομίζοντας σημαντικό οικονομικό όφελος.







Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν -20- άτομα, ηλικίας από 20 έως 58 ετών, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, ναρκωτικά και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.



Ειδικότερα, ύστερα από ενδελεχή αστυνομική έρευνα που διεξήγαγαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου, αξιοποιώντας κατάλληλα και συνδυαστικά στοιχεία, αλλά και αποτελέσματα φυσικών και επιστημονικών μεθόδων, προέκυψε ότι η εγκληματική οργάνωση διέθετε ιεραρχική δομή και διακριτούς ρόλους.



Περαιτέρω, σε ταυτόχρονες έρευνες που διενεργήθηκαν στις οικίες και χώρους που χρησιμοποιούσαν τα ανωτέρω μέλη της οργάνωσης, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:



ποσότητες κάνναβης, συνολικού βάρους -2- κιλών και -773- γραμμαρίων,

ποσότητες κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα), συνολικού βάρους -1- κιλού και -707- γραμμαρίων,

Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε ναρκωτικά σε Αττική και Αργολίδα προχώρησε η ΕΛΑΣ με αστυνομικούς να συλλαμβάνουν 20 άτομα, ηλικίας από 20 έως 58 ετών, σε συντονισμένη επιχείρηση χθες, Πέμπτη.Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης χρησιμοποιούσαν διαδικτυακές εφαρμογές για την επικοινωνία τους, ενώ για τη μεταφορά και τη φύλαξη των ναρκωτικών χρησιμοποιούσαν διάφορα οχήματα, σπίτια και αποθήκες τις οποίες άλλαζαν κατά διαστήματα.Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων για τις συλλήψεις, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν 2,7 κιλά κάνναβης , 1,7 κιλά κατεργάσμενης κάνναβης, κοκαϊνη , MDMA καθώς 38.230 ευρώ από πώληση ναρκωτικών.Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, ναρκωτικά και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.Οι πολύμηνες και εμπεριστατωμένες έρευνες, οδήγησαν τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου, στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην προμήθεια, αποθήκευση, διακίνηση ναρκωτικών ουσιών (κοκαΐνης, κάνναβης και MDMA) σε περιοχές της Αττικής και της Αργολίδας, αποκομίζοντας σημαντικό οικονομικό όφελος.Για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης, πραγματοποιήθηκε την 12.3.2026, ευρείας κλίμακας οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση στο Ναύπλιο και σε περιοχές της Αττικής, από αστυνομικούς των Τ.Δ.Ε.Ε. Ναυπλίου και Άργους-Μυκηνών, των Ο.Π.Κ.Ε. Αργολίδας και Αττικής, της Ε.Κ.Α.Μ, του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών καθώς και του Αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών Κ-9 Αθηνών.Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν -20- άτομα, ηλικίας από 20 έως 58 ετών, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, ναρκωτικά και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.Ειδικότερα, ύστερα από ενδελεχή αστυνομική έρευνα που διεξήγαγαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου, αξιοποιώντας κατάλληλα και συνδυαστικά στοιχεία, αλλά και αποτελέσματα φυσικών και επιστημονικών μεθόδων, προέκυψε ότι η εγκληματική οργάνωση διέθετε ιεραρχική δομή και διακριτούς ρόλους.Οι συλληφθέντες όπως προέκυψε, προκειμένου να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους από τις Αστυνομικές Αρχές, χρησιμοποιούσαν διαδικτυακές εφαρμογές για την επικοινωνία τους, ενώ για τη μεταφορά των ναρκωτικών ουσιών και τη φύλαξή τους, χρησιμοποιούσαν διάφορα οχήματα και οικίες ως αποθηκευτικούς χώρους, τα οποία άλλαζαν κατά διαστήματα.Περαιτέρω, σε ταυτόχρονες έρευνες που διενεργήθηκαν στις οικίες και χώρους που χρησιμοποιούσαν τα ανωτέρω μέλη της οργάνωσης, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:ποσότητες κάνναβης, συνολικού βάρους -2- κιλών και -773- γραμμαρίων,ποσότητες κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα), συνολικού βάρους -1- κιλού και -707- γραμμαρίων,

ποσότητα κοκαΐνης συνολικού βάρους -65- γραμμαρίων,

ποσότητα ναρκωτικής ουσίας «MDMA» βάρους -27- γραμμαρίων,

-5- δενδρύλλια κάνναβης, τα οποία εκριζώθηκαν,

-12- ζυγαριές,

-29- κινητά τηλέφωνα και -12- κάρτες SIM,

-3- φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές,

-7- συσκευές αποθήκευσης USB,

εξοπλισμός υδροπονικής καλλιέργειας κάνναβης,

-7- οχήματα και -3- δίκυκλες μοτοσυκλέτες ως μέσα διευκόλυνσης τέλεσης αξιόποινων πράξεων,

-1- αεροβόλο πιστόλι,

χειρόγραφες σημειώσεις και

το χρηματικό ποσό των -38.230- ευρώ, ως προερχόμενο από τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.





Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως, ενώ η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου.