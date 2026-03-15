Οι μεγάλες συσκευές που μειώνουν κόστος και κατανάλωση μέσα στη χρονιά

Οι «μεγάλες» συσκευές του σπιτιού είναι αυτές που επηρεάζουν περισσότερο τον λογαριασμό ρεύματος – όχι τόσο εκείνες τις λίγες φορές που θα το… παρακάνεις, αλλά με την απόδοσή τους στο πλαίσιο της καθημερινότητας. Το ψυγείο που αναγκαστικά δουλεύει όλο το 24ωρο, οι πολλαπλές πλύσεις κάθε εβδομάδα και ο κλιματισμός που καταλήγει να είναι απαραίτητος για μήνες είναι μερικά παραδείγματα.



Τα καλά νέα; Η τεχνολογία έχει προχωρήσει πολύ. Inverter μοτέρ, αισθητήρες, eco προγράμματα και smart λειτουργίες μπορούν να μειώσουν σημαντικά την κατανάλωση χωρίς εσύ να χρειαστεί να αλλάξεις συνήθειες ζωής. Το μυστικό είναι διπλό: ενεργειακά αποδοτικές οικιακές συσκευές και σωστή χρήση. Πάμε να δούμε με ποιους τρόπους θα γλιτώσεις ενέργεια (και χρήματα).



Ψυγείο





Το ψυγείο είναι από τις πιο ενεργοβόρες συσκευές απλώς επειδή δεν σταματά ποτέ. Τα σύγχρονα μοντέλα με inverter μοτέρ ρυθμίζουν δυναμικά τη λειτουργία τους, αποφεύγοντας τους κύκλους υψηλών απαιτήσεων. Επιπρόσθετα, καλύτερη μόνωση, ψύξη multi-airflow και ακριβέστερος έλεγχος θερμοκρασίας μειώνουν περαιτέρω τις απώλειες. Για χαμηλότερη κατανάλωση ρύθμισε σωστά τις θερμοκρασίες (υπολόγισε γύρω στους 4ο C και -18ο C), άφησε χώρο γύρω από τη συσκευή και απόφυγε να τοποθετείς ζεστά φαγητά στο εσωτερικό του. Μην ανοίγεις άσκοπα την πόρτα και έλεγχε τακτικά τα λάστιχα στεγανότητας. Ένα γεμάτο – αλλά όχι υπερφορτωμένο – ψυγείο κρατά καλύτερα το κρύο και δουλεύει πιο αποδοτικά.Η ενέργεια εδώ καταναλώνεται κυρίως κατά το ζέσταμα του νερού. Τα προγράμματα eco και οι χαμηλές θερμοκρασίες μειώνουν δραστικά την κατανάλωση. Ένα inverter μοτέρ και αισθητήρες φορτίου είναι σε θέση να προσαρμόζουν νερό και διάρκεια κύκλου. Για οικονομία προτίμησε πλύση στους 30ο C όταν γίνεται (η διαφορά σε σχέση με τους 40ο C είναι τεράστια), γέμιζε (όχι ασφυκτικά) τον κάδο και προτίμα κύκλους eco αντί για «γρήγορα» προγράμματα που συχνά καίνε περισσότερο. Ο σωστός αριθμός περιστροφών μειώνει τον χρόνο στεγνώματος. Να θυμάσαι να καθαρίζεις φίλτρα και κάδο αφού έτσι θα διατηρηθεί η απόδοση.Ένα αποδοτικό πλυντήριο πιάτων συνήθως καταναλώνει λιγότερο νερό από το πλύσιμο στο χέρι. Τα μοντέλα με αισθητήρες θολότητας νερού, inverter αντλίες και προγράμματα eco ρυθμίζουν έξυπνα τους πόρους ανάλογα με το φορτίο. Ιδανικά φόρτωνέ το πλήρως, απόφυγε το ξέπλυμα των πιάτων και των σκευών κάτω από τη βρύση (εκτός αν είναι απαραίτητο) και δίνε προτεραιότητα σε τυχόν eco modes. Η σωστή τοποθέτηση των πιάτων δεν είναι προαιρετική: έτσι θα διασφαλίσεις τον άριστο καθαρισμό τους και θα αποφύγεις πιθανό δεύτερο κύκλο. Καθάριζε τα φίλτρα και έλεγχε τα μπράτσα ψεκασμού. Επίσης, αν υπάρχει νυχτερινό τιμολόγιο προγραμμάτιζε τη λειτουργία του για ακόμα χαμηλότερες χρεώσεις.Τα inverter air conditions ρυθμίζουν την ισχύ αντί να δουλεύουν συνεχώς στο φουλ, διατηρώντας έτσι τη θερμοκρασία στα επιθυμητά επίπεδα με χαμηλότερη κατανάλωση. Οι δείκτες SEER/SCOP σου δείχνουν την εποχική απόδοση – όσο υψηλότεροι, τόσο καλύτερα. Για οικονομία απόφυγε ακραίες ρυθμίσεις (θέρμανση έως τους 21ο C, ψύξη έως τους 25ο C), καθάριζε τα φίλτρα και κλείνε τα ανοίγματα στον χώρο (παράθυρα, πόρτες κ.α.) για να μη «φεύγει» ο αέρας. Τα δε eco modes θα πρέπει να αποτελούν τις πρώτες σου επιλογές όπως και να ‘χει. Τέλος, βεβαιώσου πως το κλιματιστικό που θα επιλέξεις είναι το κατάλληλο για τον χώρο σου: αν είναι μικρό θα ζορίζεται, αν είναι μεγάλο θα λειτουργεί άσκοπα.Ο θερμοστάτης δεν συγκαταλέγεται στις «μεγάλες» συσκευές, ούτε καίει ρεύμα. Καθορίζει όμως πόσο ρεύμα, πετρέλαιο ή αέριο θα χρειαστεί και αυτό μετράει. Ένας smart θερμοστάτης ή ένας που προγραμματίζεται μειώνει την άσκοπη λειτουργία μέσω αυτοματισμών. Ιδανικά απόφυγε τη ρύθμιση κατά βούληση και προγραμμάτισε ώρες λειτουργίας και θερμοκρασίες ώστε να διατηρείται σταθερή η θερμοκρασία και να αποφεύγονται τα ακραία σκαμπανεβάσματα. Αν υπάρχουν και ζώνες, αξιοποίησέ τις. Τα νεότερα μοντέλα έχουν δυνατότητες machine learning και απομακρυσμένου ελέγχου: μπορεί να μοιάζουν gimmicks αλλά να είσαι σίγουρος πως θα σε βοηθήσουν στην πράξη.Η μείωση κατανάλωσης δεν απαιτεί πάντα νέες πανάκριβες συσκευές. Συχνά έρχεται μέσα από τον συνδυασμό καλύτερης τεχνολογίας και σωστής χρήσης. Μικρές ρυθμίσεις, eco modes και λίγη προσοχή στη λειτουργία μπορούν να κάνουν μεγαλύτερη διαφορά απ’ όσο νομίζεις – ειδικά όταν μιλάμε για συσκευές που δουλεύουν καθημερινά.