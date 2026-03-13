Γιώργος Παπανδρέου: Ανέβηκε στην ατμομηχανή του οδοντωτού στα Καλαβρυτα και σφύριξε ρυθμικά, δείτε βίντεο

ΕΛΛΑΔΑ
Στα Καλάβρυτα για την τελετή των 130 ετών από την έναρξη λειτουργίας της ιστορικής γραμμής του οδοντωτού βρέθηκε την περασμένη Τρίτη ο Γιώργος Παπανδρέου.

Ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιβιβάστηκε, μάλιστα, στην ατμομηχανή του ιστορικού τρένου και χρησιμοποίησε με ρυθμικό τρόπο τη σφυρίχτρα.

@billpanoutsakopoulos Ο Γιώργος Παπανδρέου στον οδοντωτο στα Καλάβρυτα #καλαβρυτα #οδοντωτός #bill_panou #γαπ ♬ πρωτότυπος ήχος - Bill Πανουτσακοπουλος


Η επετειακή δράση σηματοδότησε την έναρξη μιας ευρύτερης σειράς εκδηλώσεων για τα 130 χρόνια από το πρώτο επίσημο δρομολόγιο, που πραγματοποιήθηκε στις 10 Μαρτίου 1896.

Τότε ο γνωστός «Μουτζούρης» που λειτουργούσε με κάρβουνο, σφύριζε για πρώτη φορά σε μια κυριολεκτικά μαγευτική διαδρομή 22,350 χιλιομέτρων. Και κυκλοφορούσε σε αυτήν ανελλιπώς μέχρι το 1959 μέχρι να αντικατασταθεί από νεότερης γενιάς μηχανή.
Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

