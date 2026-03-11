Πώς η ανακύκλωση αποτσίγαρων μπορεί να μειώσει τη ρύπανση και πώς η METRO, μέσα από τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα #gopafree, συμβάλλει έμπρακτα σε αυτή την προσπάθεια
Σε τρία χρόνια φυλακή καταδικάστηκαν δύο Έλληνες κι ένα Βούλγαρος για ηλεκτρονική απάτη σε βάρος λογιστριών στον Βόλο
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο οι δράστες επικοινώνησαν με τις δύο επαγγελματίες και με πρόσχημα τη διευθέτηση φορολογικών τους υποθέσεων κατάφερα να τους αποσπάσουν συνολικά περίπου 19.000 ευρώ
Ποινή φυλάκισης τριών ετών και χρηματικό πρόστιμο 5.000 ευρώ επέβαλε σήμερα το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου σε δύο Έλληνες κι έναν Βούλγαρο που έστησαν απάτη σε βάρος δύο λογιστριών στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας, αποσπώντας τους συνολικά σχεδόν 20 χιλιάδες ευρώ, αναφέρει το thenewspaper.gr.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, στις 2 Ιουνίου 2022, οι κατηγορούμενοι επικοινώνησαν τηλεφωνικά με δύο λογίστριες. Η μία από τις παθούσες ήταν μεγαλύτερης ηλικίας και επρόκειτο να καταθέσει τα απαραίτητα έγγραφα για τη συνταξιοδότησή της, ενώ η δεύτερη, νεότερης ηλικίας, επρόκειτο να αναλάβει τη λειτουργία του λογιστικού γραφείου μετά την αποχώρηση της πρώτης.
Οι δύο γυναίκες πείστηκαν από τους ισχυρισμούς τους και προχώρησαν στην καταχώρηση των τραπεζικών τους στοιχείων σε υπερσύνδεσμο που τους εστάλη. Το ηλεκτρονικό περιβάλλον της σελίδας, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στο δικαστήριο, ήταν πανομοιότυπο με εκείνο των τραπεζών τους, γεγονός που τις οδήγησε να πιστέψουν ότι επρόκειτο για νόμιμη διαδικασία.
Με τον τρόπο αυτό οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν χρηματικά ποσά από τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Συγκεκριμένα, η πρώτη παθούσα έχασε το ποσό των 18.000 ευρώ, ενώ η δεύτερη το ποσό των 980 ευρώ.
Το δικαστήριο τους έκρινε ένοχους και τους επέβαλε ποινή φυλάκισης τριών ετών και χρηματική ποινή ύψους 5.000 ευρώ στον καθένα, με άμεση έκτιση της ποινής, ενώ η έφεση δεν έχει αναστέλλουσα δύναμη.
Σε βάρος τους εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης και σε περίπτωση εντοπισμού τους θα οδηγηθούν στη φυλακή.
Δικάστηκαν ερήμηνΟι τρεις κατηγορούμενοι, 28, 23 και 53 ετών, δικάστηκαν ερήμην για συνέργεια σε απάτη με υπολογιστή από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, με ιδιαίτερα μεγάλη ζημία.
Το δικαστήριο τους έκρινε ένοχους και τους επέβαλε ποινή φυλάκισης τριών ετών και χρηματική ποινή ύψους 5.000 ευρώ στον καθένα, με άμεση έκτιση της ποινής, ενώ η έφεση δεν έχει αναστέλλουσα δύναμη.
Σε βάρος τους εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης και σε περίπτωση εντοπισμού τους θα οδηγηθούν στη φυλακή.
