Αρτέμιδα: Εισέβαλαν με πιστόλι και μαχαίρι σε μάρκετ και άρπαξαν τις εισπράξεις
ΕΛΛΑΔΑ
Ληστεία Αρτέμιδα

Αρτέμιδα: Εισέβαλαν με πιστόλι και μαχαίρι σε μάρκετ και άρπαξαν τις εισπράξεις

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών βρίσκεται σε εξέλιξη

Αρτέμιδα: Εισέβαλαν με πιστόλι και μαχαίρι σε μάρκετ και άρπαξαν τις εισπράξεις
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
2 ΣΧΟΛΙΑ
Στο στόχαστρο ληστών μπήκε το βράδυ της Τρίτης (10/3) ένα μάρκετ στην περιοχή της Αρτέμιδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό έγινε περίπου στις 20.20 όταν δύο δράστες με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, εισέβαλαν στο κατάστημα και με την απειλή πιστολιού και μαχαιριού, άρπαξαν τις εισπράξεις και έγιναν καπνός.

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους βρίσκεται σε εξέλιξη.
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η ανοιξιάτικη ανανέωση του ανδρικού στυλ

Η σεζόν αλλάζει, αλλάζουμε και εμείς! Επισκεπτόμαστε το The Mall Athens για τα απαραίτητα κομμάτια που θα μας χαρίσουν ένα statement look που αποπνέει άνεση, κομψότητα και ελευθερία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης