Η Groupama Ασφαλιστική μετατρέπει τη σύγχρονη ασφάλιση αυτοκινήτου σε ένα δυναμικό εργαλείο προστασίας, που ακολουθεί τον ρυθμό της καθημερινότητας και τις πραγματικές ανάγκες κάθε οδηγού.
Ηλικιωμένος είχε στήσει εταιρείες φαντάσματα εκδίδοντας εικονικά τιμολόγια για να παίρνουν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Είχε εκδώσει τιμολόγια συνολικής αξίας 625.426 ευρώ - Ζημία άνω των 227.000 ευρώ στην ΕΕ
Ένας 71χρονος που είναι φυλακισμένος κατηγορείται ότι εξέδωσε εικονικά τιμολόγια άνω των 600.000 ευρώ, μέσω δύο εταιρειών «φαντάσματα», ενώ 289 παραγωγοί υπέβαλαν τα εικονικά παραστατικά στον ΟΠΕΚΕΠΕ για να εισπράξουν επιδοτήσεις, με την οικονομική ζημία σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανέρχεται σε πάνω από 200.000 ευρώ.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, ο κατηγορούμενος φέρεται να διαχειριζόταν δύο εταιρείες «φαντάσματα» με έδρα την Κεντρική Μακεδονία, οι οποίες δεν είχαν πραγματική εμπορική δραστηριότητα. Οι εταιρείες δεν ήταν εγγεγραμμένες στο αρμόδιο μητρώο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δεν διέθεταν ενεργές έδρες και δεν πραγματοποιούσαν τραπεζικές συναλλαγές.
Από την έρευνα του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων προέκυψε ότι, μέσω των εταιρειών αυτών, εκδίδονταν εικονικά τιμολόγια και πλαστές ετικέτες πιστοποίησης, τα οποία διοχετεύονταν σε αγρότες. Οι αγρότες τα χρησιμοποιούσαν στις Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης προς τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., με στόχο την παράνομη είσπραξη επιδοτήσεων.
Η δραστηριότητα εκτείνεται χρονικά από τον Ιανουάριο 2023 έως τον Ιούλιο 2025. Συνολικά, η πρώτη εταιρεία εξέδωσε τιμολόγια καθαρής αξίας 440.066,27 ευρώ προς 368 αντισυμβαλλόμενους, ενώ η δεύτερη εξέδωσε τιμολόγια 185.360,02 ευρώ προς 151 αντισυμβαλλόμενους. Το συνολικό ύψος των εικονικών παραστατικών ανέρχεται σε 625.426,29 ευρώ.
Την ίδια ώρα, 289 παραγωγοί φέρονται να υπέβαλαν τα συγκεκριμένα παραστατικά στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., επιδιώκοντας να λάβουν παράνομα οικονομικές ενισχύσεις. Η εκτιμώμενη οικονομική ζημία εις βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχεται σε 227.539,20 ευρώ.
Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του κατηγορουμένου, παρουσία Τακτικού Προανακριτή, κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων παραστατικά, σφραγίδες εταιρειών, ιδιόχειρες σημειώσεις με πελατολόγιο, ηλεκτρονικός εξοπλισμός καθώς και αυτοκόλλητες ταινίες πιστοποίησης σπόρων.
Η δικογραφία αναμένεται να υποβληθεί στο Ελληνικό Γραφείο Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα