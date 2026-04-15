Άλκηστις Πρωτοψάλτη - Μιμή Ντενίση: Ενώνουν τις καλλιτεχνικές δυνάμεις τους σε μια παράσταση για την Έξοδο του Μεσολογγίου
Θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο - Ποιοι άλλοι γνωστοί καλλιτέχνες θα συμπράξουν 

Μια μεγαλειώδης παράσταση θα πραγματοποιηθεί στις 14 Μαΐου, στο Μεσολόγγι, στο πλαίσιο της επετείου των 200 χρόνων από την Έξοδο του Μεσολογγίου.

Πρόκειται για την παρουσίαση του νέου ορατορίου με τίτλο «Έξοδος, ο δρόμος προς την Αθανασία», σε μουσική Ανδρέα Κατσιγιάννη και στίχους Λίνας Δημοπούλου που θα ερμηνεύσουν η Άλκηστις Πρωτοψάλτη και ο Μάριος Φραγκούλης.
Τα κείμενα που παρεμβάλλονται και αφηγούνται την ιστορία της Ιερής πόλης μέχρι την Έξοδο και τον παγκόσμιο αντίκτυπο της είχε το ιστορικό αυτό γεγονός έχει γράψει η Μιμή Ντενίση η οποία έχει αναλάβει και τη σκηνοθεσία της παράστασης ενώ θα είναι και αφηγήτρια μαζί με τον ηθοποιό Γιάννη Τσιμιτσέλη.
Ανδρέας Κατσιγιάννης, ο συνθέτης του ορατορίου

Στην παράσταση, η οποία τελεί υπό την αιγίδα της Μητρόπολης Αιτωλίας και Ακαρνανίας, θα συμμετάσχουν επίσης ο τραγουδιστής Γιάννης Διονυσιου καθώς και σύλλογοι χορωδίες και σωματεία του Μεσολογγίου.
