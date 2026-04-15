Ευχές για ταχεία ανάρρωση στον Γιώργο Μυλωνάκη από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά
Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ νοσηλεύεται μετά από ρήξη ανευρύσματος στον Ευαγγελισμό
Μηνύματα στήριξης και ευχές για γρήγορη αποκατάσταση της υγείας του απευθύνουν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά προς τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργο Μυλωνάκη, ο οποίος νοσηλεύεται μετά από ρήξη ανευρύσματος, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται σοβαρή αλλά σταθερή.
«Ευχόμαστε περαστικά και ταχεία ανάρρωση στον υφυπουργό κύριο Γιώργο Μυλωνάκη» γράφει σε ανάρτησή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς.
«Στον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργό Γιώργο Μυλωνάκη ευχόμαστε περαστικά και ταχεία ανάρρωση. Με την ελπίδα για γρήγορη και πλήρη αποκατάσταση της υγείας του εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στους οικείους του» αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του.
Περαστικά στο Γιώργο Μυλωνάκη εύχεται και η Νέα Αριστερά με ανακοίνωσή της.
«Ως Νέα Αριστερά ευχόμαστε στον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ κ. Γιώργο Μυλωνάκη, περαστικά και ταχεία και πλήρη ανάρρωση. Εκφράζουμε επίσης τη συμπαράσταση μας στην οικογένεια και τους οικείους του», σημειώνεται στην ανακοίνωση.
Ευχόμαστε περαστικά και ταχεία ανάρρωση στον Υφυπουργό κύριο Γιώργο Μυλωνάκη.— Κώστας Τσουκαλάς (@kdtsoukalas) April 15, 2026
