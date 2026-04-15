Η Groupama Ασφαλιστική μετατρέπει τη σύγχρονη ασφάλιση αυτοκινήτου σε ένα δυναμικό εργαλείο προστασίας, που ακολουθεί τον ρυθμό της καθημερινότητας και τις πραγματικές ανάγκες κάθε οδηγού.
Στάρμερ σε Τραμπ για Ιράν: Δεν πρόκειται να αλλάξω γνώμη, δεν θα συμμετάσχουμε σε αυτόν τον πόλεμο
Δεν πρόκειται να αλλάξω γνώμη, δεν θα υποκύψω, υπογράμμισε ο Βρετανός πρωθυπουργός
Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι δεν πρόκειται να ενδώσει στις πιέσεις για συμμετοχή της χώρας στον πόλεμο με το Ιράν, τονίζοντας ότι η σύγκρουση δεν εξυπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα της χώρας.
Οι δηλώσεις του έγιναν στη Βουλή των Κοινοτήτων, λίγες ώρες μετά από συνέντευξη του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανέφερε ότι οι όροι της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ - Ηνωμένου Βασιλείου, που είχε συναφθεί πέρσι, μπορούν να τροποποιηθούν.
Απαντώντας σε ερωτήσεις βουλευτών, ο Στάρμερ σημείωσε ότι έχει δεχθεί σημαντικές πιέσεις για να ακολουθήσει διαφορετική πολιτική πορεία, προσθέτοντας ότι οι εξελίξεις των τελευταίων ωρών ενίσχυσαν αυτές τις πιέσεις.
«Δεν πρόκειται να αλλάξω γνώμη. Δεν θα υποκύψω. Δεν είναι προς το εθνικό μας συμφέρον να συμμετάσχουμε σε αυτόν τον πόλεμο και δεν θα το πράξουμε. Γνωρίζω τη θέση μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο Βρετανός πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η κυβέρνηση επιμένει στη γραμμή της μη εμπλοκής, υπογραμμίζοντας ότι η συγκεκριμένη σύγκρουση δεν αποτελεί πόλεμο της Βρετανίας.
