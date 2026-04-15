Κεμπάπ… χρυσάφι στην Κοπακαμπάνα: Τουρίστας χρεώθηκε 1.725 ευρώ από απάτη με POS
Απατεώνες παγιδεύουν τουρίστες στην Κοπακαμπάνα και την Ιπανέμα
Ούτε δέκα, ούτε 20, ούτε 100 ευρώ: Βρετανός τουρίστας πλήρωσε 1.725 ευρώ για να φάει ένα κεμπάπ σε παραλία του Ρίο Ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας.
Ο απατεώνας που παγίδεψε τον τουρίστα συνελήφθη στην παραλία της Κοπακαμπάνα, ακριβώς απέναντι από δύο από τα κορυφαία ξενοδοχεία της περιοχής. Αυτός και ένας συνεργός του παραποίησαν ένα POS για να χρεώσουν υπερβολικά τον τουρίστα για το σουβλάκι του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα πλήρωσε 10.000 ρεάλ (1.725 ευρώ) για το γεύμα αντί για 10 (1,73 ευρώ), όπως αναφέρει ο Guardian.
Τους τελευταίους μήνες αρκετές απάτες από την Κοπακαμπάνα έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας: απατεώνες προσπάθησαν να χρεώσουν δύο Αργεντινούς τουρίστες 7.000 ρεάλ (περίπου 1.150 ευρώ) για δύο ποτήρια σμούθι, ενώ ένας Κολομβιανός εξαπατήθηκε και κατέβαλε 2.500 ρεάλ (περίπου 450 ευρώ) για ένα κοκτέιλ καϊπιρίνια. Μάλιστα, σε μία περίπτωση γυναίκα από την Αργεντινή κατέληξε να πληρώσει 20.000 ρεάλ (σχεδόν 3.500 ευρώ) για ένα καλαμπόκι με μαργαρίνη, το οποίο θα έπρεπε να κοστίζει 20 ρεάλ (περίπου 3,5 ευρώ).
Η Πατρίτσια Αλεμάνι, επικεφαλής της τουριστικής αστυνομίας του Ρίο, δήλωσε στην εφημερίδα O Globo ότι η ομάδα της εργάζεται σκληρά για να συλλάβει τους απατεώνες στην Κοπακαμπάνα και την γειτονική Ιπανέμα.
Παρά την έξαρση της εγκληματικότητας, οι περισσότερες επισκέψεις στο Ρίο διεξάγονται χωρίς προβλήματα, ενώ τα τελευταία χρόνια καταφθάνει στη Βραζιλία αριθμός ρεκόρ τουριστών. Η ελκυστικότητα του Ρίο έχει ενισχυθεί από μια σειρά τεράστιων συναυλιών στην παραλία, μεταξύ των οποίων και αυτή της Lady Gaga τον περασμένο Μάιο, η οποία προσέλκυσε πάνω από δύο εκατομμύρια ανθρώπους. Η Shakira πρόκειται να δώσει μια μεγαλειώδη συναυλία στην παραλία τον επόμενο μήνα.
Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Μαρσέλο Φρέιξο, ο απερχόμενος επικεφαλής του οργανισμού τουρισμού Embratur, δήλωσε ότι η Βραζιλία δέχτηκε ρεκόρ 9 εκατομμυρίων επισκεπτών πέρυσι, σε σύγκριση με 6,7 εκατομμύρια το 2024. Ο Φρέιξο πίστευε ότι έχει παίξει ρόλο και στην αύξηση των τουριστών η επιθυμία για ψυχαγωγία μετά την πανδημία του κορωνοϊού και σε μια εποχή που «ο κόσμος βρίσκεται σε πόλεμο».Πολλοί από τους τουρίστες στη Βραζιλία είναι από τη γειτονική Αργεντινή αφού το τελευταίο διάστημα έχει ενισχυθεί το νόμισμα της χώρας.
