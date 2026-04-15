Η Ιωάννα Κλάπα πρόεδρος της ομάδας εργασίας που οργανώνει την ελληνική Προεδρία της ΕΕ το 2027

Με απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας με αντικείμενο τα θέματα οργάνωσης της ελληνικής προεδρίας - Μεταξύ άλλων μετέχουν οι Χάρης Παμπούκης, Λίνος Αλέξανδρος Σισιλιάνος, Βασίλειος Σκουρής

2027. Πρόκειται για την έκτη φορά που η χώρα μας θα αναλάβει αυτόν τον θεσμικό ρόλο από την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα το 1981.



Στο πλαίσιο αυτό, με απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης β' εξάμηνο του έτους 2027.



Ιωάννα Κλάπα και ως μέλη ορίστηκαν:



-Λίνος Αλέξανδρος Σισιλιάνος, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Πρώην Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ΕΔΔΑ.



-Βασίλειος Σκουρής, Ομότιμος Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Πρώην Πρόεδρος του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



Χαράλαμπος Παμπούκης, Ομότιμος Καθηγητής του ΕΚΠΑ, Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου.



-Μαρία Σιμιτσή, Πρώην Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου.



-Αγάπη Χαλκιαδάκη – Γαλενιανού, Ομότιμη Σύμβουλος Επικρατείας (ΣτΕ).



-Γεώργιος Γεωργιάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΚΠΑ.



-Γεώργιος Κασίμης, Εφέτης, αποσπασμένος στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.



-Βασίλειος Πετρόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ.



-Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και Πρόεδρος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος.



Μαρίνα Σκανδάλη, Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, αποσπασμένη στην Ειδική Νομική Υπηρεσία του Υπουργού Δικαιοσύνης.



Πάντως, στις συνεδριάσεις της ομάδας εργασίας μπορεί να μετέχουν και τρίτα πρόσωπα, ύστερα από πρόσκληση της προέδρου της.



Σύμφωνα με την απόφαση του κ. Φλωρίδη, η ομάδα εργασίας, είναι αρμόδια για:



α) Να επεξεργάζεται και να εισηγείται στα πλαίσια των στόχων της Ελληνικής Προεδρίας, τα θέματα που η Ελληνική Προεδρία θα προωθήσει ως μείζονα στον τομέα της Δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.),



β) Να οργανώνει και να πραγματοποιεί τις αναγκαίες συναντήσεις με αντιπροσωπείες χωρών της Ε.Ε. καθώς και τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε., προκειμένου να ενημερώνει για τις προωθούμενες ρυθμίσεις και



γ) Να προβαίνει σε κάθε ενέργεια που κρίνει αναγκαία για την οργάνωση και προώθηση των στόχων της Ελληνικής Προεδρίας.