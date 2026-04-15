Στο Παπανικολάου 17χρονη μετά από τραυματισμό στο κεφάλι στο κέντρο της Κοζάνης
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Κοζάνη Νοσοκομείο

Ο τραυματισμός της έγινε από πτώση στο έδαφος κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες 

Μια 17χρονη μαθήτρια νοσηλεύεται σε στο νοσοκομείο Παπανικολάου στη Θεσσαλονίκη μετά από σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στο κεφάλι στο κέντρο της Κοζάνης τα ξημερώματα της Κυριακής του Πάσχα

Σύμφωνα με πληροφορίες  όλα συνέβησαν στις 05:30 τα ξημερώματα της Κυριακής του Πάσχα με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό να παραμένουν αδιευκρίνιστες. Όπως αναφέρει το kozanimedia.gr η νεαρή κοπέλα, μαθήτρια του 2ου ΕΠΑΛ Κοζάνης και κόρη γιατρού της πόλης, έχει υποστεί κάταγμα κρανίου, με αιμάτωμα, ενώ διαγνώστηκε και ολική ρήξη τυμπάνου, με τη μητέρα της να αναφέρει πως το παιδί είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Την ίδια στιγμή, η οικογένεια της 17χρονης ήδη έχει ξεκινήσει τις σχετικές έρευνες για τα αίτια που οδήγησαν στον σοβαρό τραυματισμό της, από πτώση στο έδαφος, ενώ ανάλογες είναι και οι κινήσεις της Αστυνομίας, με τις επόμενες ημέρες να αναμένονται ίσως, και με σημαντικές εξελίξεις.

