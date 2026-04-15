Η Groupama Ασφαλιστική μετατρέπει τη σύγχρονη ασφάλιση αυτοκινήτου σε ένα δυναμικό εργαλείο προστασίας, που ακολουθεί τον ρυθμό της καθημερινότητας και τις πραγματικές ανάγκες κάθε οδηγού.
Στο Παπανικολάου 17χρονη μετά από τραυματισμό στο κεφάλι στο κέντρο της Κοζάνης
Ο τραυματισμός της έγινε από πτώση στο έδαφος κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες
Μια 17χρονη μαθήτρια νοσηλεύεται σε στο νοσοκομείο Παπανικολάου στη Θεσσαλονίκη μετά από σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στο κεφάλι στο κέντρο της Κοζάνης τα ξημερώματα της Κυριακής του Πάσχα.
Σύμφωνα με πληροφορίες όλα συνέβησαν στις 05:30 τα ξημερώματα της Κυριακής του Πάσχα με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό να παραμένουν αδιευκρίνιστες. Όπως αναφέρει το kozanimedia.gr η νεαρή κοπέλα, μαθήτρια του 2ου ΕΠΑΛ Κοζάνης και κόρη γιατρού της πόλης, έχει υποστεί κάταγμα κρανίου, με αιμάτωμα, ενώ διαγνώστηκε και ολική ρήξη τυμπάνου, με τη μητέρα της να αναφέρει πως το παιδί είναι σε σοβαρή κατάσταση.
Την ίδια στιγμή, η οικογένεια της 17χρονης ήδη έχει ξεκινήσει τις σχετικές έρευνες για τα αίτια που οδήγησαν στον σοβαρό τραυματισμό της, από πτώση στο έδαφος, ενώ ανάλογες είναι και οι κινήσεις της Αστυνομίας, με τις επόμενες ημέρες να αναμένονται ίσως, και με σημαντικές εξελίξεις.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα