Απαγόρευση πρόσβασης ανηλίκων στα social media: Τι λειτουργεί και τι όχι, oι πρώτες ενδείξεις από χώρες που έχει εφαρμοστεί



Με στόχο την Ευρώπη

Η έναρξη εφαρμογής τοποθετείται την 1η Ιανουαρίου 2027, δίνοντας χρόνο τόσο στις πλατφόρμες όσο και στις κρατικές αρχές να προετοιμαστούν για το απαιτητικό εγχείρημα.Η ελληνική πρωτοβουλία εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική παρέμβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση . Μεταξύ άλλων, η χώρα μας προτείνει την καθιέρωση μιας ενιαίας «ψηφιακής ηλικίας ενηλικίωσης» στα 15 έτη, καθώς και την υποχρεωτική εφαρμογή μηχανισμών επαλήθευσης ηλικίας για όλες τις πλατφόρμες, που απευθύνονται σε ανηλίκους. Επιπλέον, εισηγείται την εξαμηνιαία επανεπιβεβαίωση της ηλικίας των χρηστών και τη δημιουργία ενός πιο αποτελεσματικού μηχανισμού επιβολής κυρώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.Τί ισχύει διεθνώς για την απαγόρευση πρόσβασης των ανηλίκων στα σόσιαλ – Οι ενδείξεις από την εφαρμογή περιορισμώνΗ Ελλάδα δεν είναι η πρώτη χώρα, που επιχειρεί να θέσει ηλικιακά όρια στα social media καθώς κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο είτε εξετάζουν, είτε έχουν ήδη ξεκινήσει να εφαρμόζουν αντίστοιχα μέτρα, ανταποκρινόμενες στις αυξανόμενες ανησυχίες για την ψυχική υγεία των ανηλίκων.Η Αυστραλία είναι πρωτοπόρος, καθώς από τις 10 Δεκεμβρίου 2025 ήταν η πρώτη χώρα, που εισήγαγε την απαγόρευση χρήσης social media για παιδιά κάτω των 16 ετών (Online Safety Amendment - Social Media Minimum Age). Εκτός από την ίδια τη νομοθεσία, το ενδιαφέρον εστιάζεται στον τρόπο εφαρμογής της καθώς το μέτρο συνοδεύεται από εκτεταμένη επιστημονική παρακολούθηση. Συγκεκριμένα, ερευνητές παρακολουθούν χιλιάδες παιδιά 10-16 ετών και οικογένειες, εξετάζοντας δείκτες όπως η ψυχική υγεία, ο ύπνος, η σχολική επίδοση και η κοινωνική δραστηριότητα.



Στην Ευρώπη, η προσέγγιση ποικίλλει.



Πιο αναλυτικά:



Τι λειτουργεί και τι όχι – Οι πρώτες ενδείξεις από τις απαγορεύσεις

έχει ήδη θεσπίσει όριο στα 15 έτη, με υποχρεωτική γονική συναίνεση για μεγαλύτερες ηλικίες.εξετάζει παρόμοιο όριο, επιτρέποντας πρόσβαση από τα 13 μόνο υπό αυστηρούς όρους.εστιάζει κυρίως στην τεχνολογία επαλήθευσης ηλικίας και στον περιορισμό της συλλογής δεδομένων.Τοδίνει έμφαση στην «αποτελεσματική επιβεβαίωση ηλικίας», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αυστηρότερων περιορισμών στο μέλλον.στρέφει το ενδιαφέρον της όχι μόνο στα όρια ηλικίας, αλλά και στον περιορισμό των εθιστικών χαρακτηριστικών των πλατφορμών, όπως το ατελείωτο scrolling και οι συνεχείς ειδοποιήσεις.Τα πρώτα στοιχεία από χώρες, που έχουν εφαρμόσει ηλικιακούς περιορισμούς δείχνουν ότι μπορεί να μειωθεί η έκθεση των παιδιών σε επιβλαβές περιεχόμενο, δημιουργώντας ένα ‘παράθυρο προστασίας’. Ωστόσο, το πρόβλημα δεν εξαλείφεται καθώς οι ανήλικοι συχνά βρίσκουν τρόπους παράκαμψης των περιορισμών μέσω τεχνολογικών μέσων ή μετακίνησης σε λιγότερο ελεγχόμενες πλατφόρμες.Ειδικότερα στην Αυστραλία, τα πρώτα συμπεράσματα είναι ‘συγκρατημένα’ – στους λίγους μήνες εφαρμογής, δεν υπάρχει ακόμη σαφής απόδειξη, ότι η απαγόρευση οδηγεί σε άμεση βελτίωση της ψυχικής υγείας. Επιπλέον, πολλοί έφηβοι επιχειρούν να παρακάμψουν τους περιορισμούς, χρησιμοποιώντας τεχνολογικά μέσα, όπως VPN ή δημιουργώντας ψευδείς λογαριασμούς. Παράλληλα, παρατηρείται μετακίνηση σε λιγότερο ελεγχόμενες πλατφόρμες, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα των μέτρων όταν δεν εφαρμόζονται οριζόντια.Ωστόσο, σύμφωνα με το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου, στην Αυστραλία ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο ότι η απαγόρευση από μόνη της δεν θεωρείται επαρκής, αν δεν συνοδεύεται από ταυτόχρονες αλλαγές στον εθιστικό σχεδιασμό των πλατφορμών και παράλληλη ενίσχυση της ψηφιακής παιδείας.Πράγματι, επειδή τα ηλικιακά όρια αποτελούν μόνο ένα μέρος της λύσης, οι ειδικοί συστήνουν μία πολυεπίπεδη στρατηγική όσον αφορά στην προστασία των ανηλίκων στο ψηφιακό περιβάλλον. Απαιτείται αξιόπιστη και ασφαλής τεχνολογία επαλήθευσης ηλικίας, όπως και ουσιαστική συνεργασία των πλατφορμών και ανασχεδιασμός των λειτουργιών τους. Οι εταιρείες καλούνται να επανεξετάσουν τον τρόπο λειτουργίας τους, περιορίζοντας χαρακτηριστικά, που ενισχύουν τον εθισμό και υιοθετώντας παιδοκεντρικό σχεδιασμό.Εξίσου σημαντική αναδεικνύεται η εκπαίδευση των παιδιών στον ψηφιακό γραμματισμό, με βασικά εργαλεία προστασίας την κατανόηση των κινδύνων, την ανάπτυξη κριτικής σκέψης και τη διαχείριση του χρόνου χρήσης.Καθοριστικός παράγοντας παραμένει η οικογένεια. Η καθοδήγηση, η επικοινωνία και η σταδιακή εισαγωγή των παιδιών στην ψηφιακή ζωή, θεωρούνται πιο αποτελεσματικές από την απλή απαγόρευση.