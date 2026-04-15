Η Groupama Ασφαλιστική μετατρέπει τη σύγχρονη ασφάλιση αυτοκινήτου σε ένα δυναμικό εργαλείο προστασίας, που ακολουθεί τον ρυθμό της καθημερινότητας και τις πραγματικές ανάγκες κάθε οδηγού.
Κύπρος: Νέα τουρκική πρόκληση στη νεκρή ζώνη στην Πύλα, μετέφεραν «αστυνομικούς» του ψευδοκράτους και άρματα μάχης
Νέα ένταση καταγράφηκε σήμερα το πρωί στη νεκρή ζώνη στην περιοχή Περγάμου, δίπλα στην Πύλα, μετά από μη εξουσιοδοτημένη είσοδο τουρκοκυπριακού προσωπικού ασφαλείας σε χώρο που τελεί υπό τον έλεγχο της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο.
Στο σημείο αναπτύχθηκαν δυνάμεις της UNFICYP (Ειρηνευτική Δύναμη του ΟΗΕ), ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, στην περιοχή μεταφέρθηκαν και περίπου 15 άρματα μάχης του κατοχικού στρατού.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες το μεσημέρι, η ένταση αναζωπυρώθηκε όταν τα Ηνωμένα Έθνη επιχείρησαν να αποτρέψουν παράνομη είσοδο «αστυνομικών» του ψευδοκράτους εντός της νεκρής ζώνης. Ακολούθησε κινητοποίηση ενισχύσεων από τουρκοκυπριακής πλευράς, ενώ στην περιοχή εμφανίστηκαν δεκάδες άτομα με πολιτικά, οχήματα της λεγόμενης «αστυνομίας» και στρατιωτική παρουσία, με αποκορύφωμα τη μεταφορά αρμάτων μάχης και την τοποθέτηση τουρκικής σημαίας σε συγκεκριμένο σημείο της νεκρής ζώνης.
Η UNFICYP, πάντως, έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι παρά τις αναφορές για επεισόδια, δεν υπήρξαν συγκρούσεις και η κατάσταση παρέμεινε ήρεμη, έστω και τεταμένη. Ο εκπρόσωπος της δύναμης Αλίμ Σιντίκ δήλωσε ότι οι ειρηνευτές έχουν εντείνει τις περιπολίες και διατηρούν αυξημένη παρουσία στο πεδίο μετά τη διαπίστωση μη εξουσιοδοτημένης εισόδου τουρκοκυπριακού προσωπικού ασφαλείας στη νεκρή ζώνη. Παράλληλα, ο Ειδικός Αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο Χασίν Ντιάν απηύθυνε έκκληση για αυτοσυγκράτηση.
Η UNFICYP υπενθύμισε ότι κάθε μη εξουσιοδοτημένη είσοδος, παρουσία ή δραστηριότητα εντός της νεκρής ζώνης συνιστά παραβίαση των όρων εντολής της αποστολής και ότι ο σεβασμός αυτών των όρων είναι κρίσιμος για τη σταθερότητα σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή. Ταυτόχρονα ανέφερε ότι εργάζεται με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη για αποκατάσταση του προϋπάρχοντος καθεστώτος.
Από πλευράς Κυπριακής Δημοκρατίας, το θέμα τέθηκε υπό τη διαχείριση του υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και προβαίνει σε διαβήματα τόσο στην Κύπρο όσο και στη Νέα Υόρκη. Ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου Χριστοδουλίδη, Βίκτωρας Παπαδόπουλος, χαρακτήρισε τις ενέργειες αυτές «σοβαρές παραβιάσεις» από το κατοχικό καθεστώς στη νεκρή ζώνη στην περιοχή της Πύλας και ανέφερε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την UNFICYP, προκειμένου να αποτραπεί περαιτέρω κλιμάκωση.
Διπλωματική κινητοποίηση
Η αφορμή για τη νέα ένταση φαίνεται να συνδέεται με το ζήτημα της πρόσβασης κτηνιάτρων στην περιοχή λόγω του αφθώδους πυρετού. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, Τουρκοκύπριοι κτηνοτρόφοι ζητούν εδώ και ημέρες να μεταβούν κτηνίατροι στις μονάδες τους, ωστόσο οι κατοχικές αρχές φέρονται να εμποδίζουν τη διαδικασία, μπλοκάροντας ακόμη και συνοδεία των Ηνωμένων Εθνών. Η λεγόμενη «αστυνομία» του ψευδοκράτους πραγματοποιεί το τελευταίο διάστημα συνεχείς περιπολίες, έως και δέκα φορές την ημέρα, με περισσότερα άτομα, σε μια εμφανή προσπάθεια μεταβολής του καθεστώτος στην περιοχή.
Παρασκήνιο με τον αφθώδη πυρετό
Η ίδια περιοχή είχε βρεθεί στο επίκεντρο σοβαρής αντιπαράθεσης και τον Αύγουστο του 2023, όταν επιθέσεις κατά κυανόκρανων και απόπειρα αλλαγής του στάτους κβο στη νεκρή ζώνη προκάλεσαν διεθνή καταδίκη, ακόμη και από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η τωρινή κινητικότητα δείχνει ότι η Άγκυρα και το κατοχικό καθεστώς επανέρχονται με τη γνωστή μέθοδο των μικρών, διαδοχικών τετελεσμένων. Πρώτα δοκιμάζουν τα όρια, μετά μετρούν αντιδράσεις και στη συνέχεια επιχειρούν να βαφτίσουν τη νέα παρανομία «κανονικότητα».
Η σκιά του 2023
Το κρίσιμο στοιχείο δεν είναι μόνο η παρουσία οχημάτων ή η ένταση της στιγμής. Το ουσιαστικό είναι ότι καταγράφεται νέα απόπειρα αμφισβήτησης του ελέγχου και του καθεστώτος της νεκρής ζώνης σε ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο σημείο, όπου οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια μπορεί να δημιουργήσει ευρύτερες συνέπειες στο Κυπριακό και στην ασφάλεια επί του εδάφους.
