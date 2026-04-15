Η Groupama Ασφαλιστική μετατρέπει τη σύγχρονη ασφάλιση αυτοκινήτου σε ένα δυναμικό εργαλείο προστασίας, που ακολουθεί τον ρυθμό της καθημερινότητας και τις πραγματικές ανάγκες κάθε οδηγού.
Είχαν μετατρέψει διαμέρισμα σε δομή φιλοξενίας ηλικιωμένων στο Ρέθυμνο, απομακρύνθηκαν έξι άτομα
Στο μικροσκόπιο η καταλληλότητα του κτιρίου και η επάρκεια φροντίδας
Χώρος φιλοξενίας ηλικιωμένων που λειτουργούσε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στο Ρέθυμνο και δεν είχε τις απαιτούμενες άδειες σφραγίστηκε λίγο πριν το Πάσχα, ενώ την ίδια στιγμή απομακρύνθηκαν οι έξι ηλικιωμένοι που διέμεναν εκεί, με την η υπόθεση να έχει οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν μετά από καταγγελίες στην αστυνομία η οποία έκανε έρευνα σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην πόλη του Ρεθύμνου, όπου εντοπίστηκαν έξι ηλικιωμένοι να φιλοξενούνται χωρίς να πληρούνται οι βασικές προϋποθέσεις λειτουργίας και φροντίδας ευπαθών ομάδων. Στην συνέχεια διαπιστώθηκε ότι πέντε από τους φιλοξενούμενους δεν είχαν επαρκή επικοινωνία με το περιβάλλον, γεγονός που εντείνει τα ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες διαβίωσής τους. Ωστόσο, δεν προέκυψαν ενδείξεις κακοποίησης τους, με το βάρος της υπόθεσης να εστιάζεται κυρίως στην καταλληλότητα του χώρου αλλά και στην επάρκεια και εξειδίκευση του προσωπικού που είχε αναλάβει τη φροντίδα τους.
Σύμφωνα με το neakriti.gr η Περιφέρεια προχώρησε άμεσα στις προβλεπόμενες ενέργειες για την ασφαλή απομάκρυνση των ηλικιωμένων, ενώ ενημερώθηκαν οι οικογένειές τους για την παραλαβή τους. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε αυτοψία στον χώρο και συντάχθηκε σχετική αναφορά, με την Εισαγγελία να έχει ήδη ενημερωθεί για τα περαιτέρω. Ο χώρος σφραγίστηκε άμεσα, ενώ στην υπόθεση εμφανίστηκε και υπεύθυνος της δομής, με τις αρχές να συνεχίζουν τη διερεύνηση της υπόθεσης.
Σύμφωνα με την αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου, Μαίρη Λιονή, τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την προστασία των ηλικιωμένων, υπογραμμίζοντας παράλληλα το ευρύτερο κοινωνικό ζήτημα της έλλειψης επαρκών δομών φροντίδας. Όπως ανέφερε, οι αλλαγές στην οικογενειακή δομή και οι αυξημένες ανάγκες φροντίδας δημιουργούν πίεση, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις οι συγγενείς βρίσκονται σε αδιέξοδο.
Η ίδια τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης των δομών φιλοξενίας που να πληρούν όλες τις προδιαγραφές, ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπρεπής φροντίδα των ηλικιωμένων.
«Είναι μεγάλη η κοινωνική διάσταση του ζητήματος», δήλωσε η κ. Λιονή στο neakriti.gr. «Υπάρχουν πολλές οικογένειες που αδυνατούν να υποστηρίζουν τη φροντίδα των ηλικιωμένων τους, είτε επειδή εργάζονται είτε για οικονομικούς λόγους. Είναι επιτακτικό η Πολιτεία να μεριμνήσει και να υπάρξουν σωστές και κατάλληλες δομές για αυτούς τους ανθρώπους», συμπλήρωσε η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου.
