Συνελήφθη μαθητής Λυκείου στη Χαλκίδα για διακίνηση ναρκωτικών
Χειροπέδες και στη μητέρα του - Σε έρευνα στο σπίτι του βρέθηκαν 179,9 γραμμάρια κάνναβης σε 9 συσκευασίες, ηλεκτρονική ζυγαριά και 740 ευρώ
Στη σύλληψη ενός ανήλικου μαθητή Λυκείου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Χαλκίδα, στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών.
Όπως μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα lamiareport, η υπόθεση ξεκίνησε όταν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Χαλκίδας και της Άμεσης Δράσης εντόπισαν το πρωί της Κυριακής δύο ενήλικες (έναν Έλληνα και έναν αλλοδαπό) να έχουν στην κατοχή τους δύο αυτοσχέδιες συσκευασίες με μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού μεικτού βάρους 2 γραμμαρίων.
Παράλληλα, βρέθηκαν δύο τρίφτες κάνναβης, μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας με υπολείμματα της ουσίας, καθώς και δύο κινητά τηλέφωνα.
Την υπόθεση ανέλαβε στη συνέχεια το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκίδας, το οποίο, στο πλαίσιο της προανάκρισης, έφτασε στα ίχνη του ατόμου που φέρεται να προμήθευσε τις ναρκωτικές ουσίες στους δύο συλληφθέντες. Όπως διαπιστώθηκε, πρόκειται για τον ανήλικο μαθητή Λυκείου.
Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του μαθητή, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 179,9 γραμμάρια κάνναβης, τα οποία βρίσκονταν σε εννέα αυτοσχέδιες συσκευασίες, μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, το χρηματικό ποσό των 740 ευρώ, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο.
Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του ανήλικου, ενώ συνελήφθη και η μητέρα του με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.
Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκίδας, ενώ οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκίδας.
